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25 Ekim 2019 Cuma 09:53:30 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 09:54:47

O sözleşmeli personel ile ilgili flaş karar! Fark tazminatı ödenecek

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan sözleşmeli personel diğer kurumlara nakledilebilecek. Daha önce sadece kadrolu personelin nakli yapılıyordu.

Sözleşmeli personelin aldığı ücret korunacak ve emsali personel ile aralarındaki fark kapanıncaya kadar fark tazminatı ödenecek.

O sözleşmeli personel ile ilgili flaş karar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile Külliye'de istihdam edilen sözleşmeli personelin diğer kurumlara naklinin önü açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; hizmetine ihtiyaç kalmayan" sözleşmeli personel diğer kurumlara atanabilecek. Kurumlar bu işlemi 15 gün içinde sonuçlandıracak. Atama ile birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılacak. Bilahare bunlar bir şekilde boşaldığı takdirde otomatik iptal edilmiş olacak. Sözleşmeli personeli halen almakta aldıkları ücret korunacak ve emsali personel ile aralarındaki far kapanıncaya kadar fark tazminatı ödenecek. Nakil gerekçesi ile sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Halkla İlişkiler Başkanlığı sözleşmeli personeli ise İletişim Başkanlığı'na devredilecek. Bu personele "İletişim personeli" unvanı verilecek.
 
İŞTE O DÜZENLEME
 
MADDE I- I sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2- I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hizmetine ihtiyaç kalmayan sözleşmeli personel
 
MADDE 14/A- (I) İdari İşler Başkanlığında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
 
14 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar uygun görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki durumlarına uygun pozisyonlara atanabilir.
 
(2) Bunların atama teklifi İdari İşler Başkanlığınca yapılır. Atama teklifi yapılan kurum veya kuruluşça personelin atama işlemleri onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bunlar, atama işlemi tamamlanıncaya kadar, mevcut pozisyonlarına ait sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarım Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam eder.
 
(3) Bu madde kapsamında atanacakların pozisyonları, atama teklifinde belirtilen unvan, sayı, nitelik, sözleşme ücreti ve süreleri itibarıyla atama İşleminin yapıldığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin ilgili kurum veya kuruluşa ait bölümüne eklenmiş sayılır. Doğum, evlat edinme veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonlan hariç olmak üzere, bu madde kapsamında ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin ilgili kurum ve kuruluşa ait bölümünden çıkarılmış sayılır.
 
(4) Bunlardan birinci fıkra kapsamında en az bir yıl çalışmış olanların yeni pozisyonlarına atandıkları tarih itibarıyla eski pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ikramiye (bir aya İsabet eden net tutarı) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının; atandıkları yeni pozisyonlara ilişkin belirlenen ücret, tazminat, aylık, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde üçüncü fıkraya göre belirlenen sözleşme ücretleri, yeni pozisyonlarına atandıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle, eski pozisyonlarına ilişkin olarak atama tarihinden önceki en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (İlgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplamından yeni pozisyonlarında durumlarına göre alabilecekleri ek ödeme tutarı düşülmek suretiyle bulunacak tutar olarak uygulanır. Atandıkları pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara bu fıkra kapsamında uygulama yapılmasına son verilir.
 
(5) Bu madde kapsamında nakledilenlere İş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.
 
(6) Bu maddenin uygulanmasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
 
(7) Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."
 
MADDE 3- I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İkinci Kısmının sonuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
"GEÇİCİ MADDE I- (I) Bu maddenin yayımı tarihinden İtibaren İki ay süreyle, mülga Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Halkla İlişkiler Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) faaliyetleri kapsamında istihdam edilmekte iken İdari İşler Başkanlığına devredilen sözleşmeli personelin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14/A maddesi hükümlerine göre yapılacak atama teklifleri İletişim Başkanlığı bünyesinde mezkür maddenin üçüncü fıkrasına göre ihdas edilecek iletişim görevlisi unvanlı pozisyonlara da yapılabilir."

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