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29 Ocak 2020 Çarşamba 14:33:35 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:35:12

Ne zaman emekli olurum? 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı hesaplama robotu burada

Ne zaman emekli olurum? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı hesaplama robotu yoğun ilgi görüyor. Çalışan vatandaşların hayali olan emeklilik ile ilgili yapılan internet aramaları, sürekli yapılan araştırmalar arasında yer alıyor. Vatandaşlar hem ne zaman emekli olacaklarını, hem de emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. Emekli maaşı hesaplamaları e-SGK ve e-devlet sistemleri üzerinden yapılıyor. Emeklilik yaşı hesaplaması da https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasındaki robot ile yapılabiliyor. Detaylar haberimizde..

Emeklilik her dönemde gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Emeklilik dönemi ister yaklaşsın, ister yeni sigortalı işe girilmiş olsun, çalışanlar emeklilik ile ilgili merak ettikleri konularda hesaplamalar yapıyor. Vatandaşlar hem ne zaman emekli olacaklarını, hem de emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. Ne zaman emekli olurum? 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı hesaplama robotu nasıl kullanılır? sorula rının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Emeklilik yaşı hesaplama robotuna haberimizden erişim sağlanabiliyor. Emeklilik hesaplamaları ile ilgili detaylar haberimizde..

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYIN
 

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik yaşı hesaplaması https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasındaki robot ile yapılabiliyor. Robotta aşağıdaki bilgilerin girilmesi isteniyor.

Cinsiyetiniz
Doğum tarihiniz
Hizmete başlama tarihiniz
Malüliyetiniz var mı?
Erken yaşlanma var mı?

SSK prim ödeme gün sayınız
Diğer sandıklara ait olan gün sayınız
Askerlik/sanatçı gün sayınız
Fiili gün sayınız
Yurtdışı gün sayınız
3600 günün doldurulduğu tarih

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRİM?

Emekli maaşı hesaplamaları e-SGK ve e-devlet sistemleri üzerinden yapılıyor. 

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

4A emekli aylığı hesaplamaları https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresi üzerinden yapılıyor. Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra ‘Sorgula’ butonuna tıklanıyor.

TC kimlik numarası
SSK sicil numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapıldıktan sonra kimlik doğrulama işleminin yapılması gerekiyor. Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile yapılıyor. E-Devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerinden e-devlet şifresi alabileceği gibi, alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini de kullanılarak giriş yapılabiliyor. 

Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri;
Mobil imza 
Elektronik imza 
İnternet bankacılığı

Kimlik doğrulama işlemini tamamlandıktan sonra çıkan bilgilendirme yazısının okunması gerekiyor. Bilgilendirme metninin altında ‘Kurumu’ yazan bir seçenek yer alıyor. Esnaf ya da Tarım seçeneklerden birini seçilerek Sorgula butonuna tıklanıyor.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

4C Memur emekli maaşı hesaplamaları da yine E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişiyor. 4C Memur emekli maaşı hesaplaması için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir. Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;

Derece (1’den 15’e kadar)
Kademe (1’den 9’a kadar)
Ek gösterge
Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi
Hizmet Yılı
Hizmet Ayı
Kıdem Yılı
İkramiye Yılı
Aylık Tarihi
Pay/Payda
Kademeli Tazminat Ek Gösterge

Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanıyor.

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