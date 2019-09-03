Ne zaman emekli olabilirim, ne kadar maaş alabilirim? Emeklilik yaşı hesaplama robotu
Tüm çalışan vatandaşların hayali olan emeklilik, her dönemde gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Emeklilik dönemi ister yaklaşsın, ister yeni sigortalı işe girilmiş olsun, çalışanlar emeklilik ile ilgili merak ettikleri konularda hesaplamalar yapıyor. "Ne zaman emekli olabilirim ne kadar maaş alabilirim?" sorusu en çok merak edilen soru olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar hem ne zaman emekli olacaklarını, hem de emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. Emeklilik yaşı hesaplama robotu haberimiz içerisinde yer alıyor.
Ne zaman emekli olabilirim ne kadar maaş alabilirim? Emeklilik yaşı hesaplama robotu, arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konuların arasında yer alıyor. Hem çalışıp hem de emeklilik hayali kuran vatandaşlar, emeklilik yaşını ve emeklilik maaşını hesaplamak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sayfasında "Ne zaman emekli olurum?" https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ robotu ile emeklilik tarihi öğrenilebiliyor. Burada istenen bilgilerin girilip gönder tuşuna basılması halinde emeklilik yaşı da hesaplanıyor. Çıkan sonuçlar girilem verilerin sonucu olup, emeklilik işlemlerinde kurum kayıtları esas alınıyor. İleri yaştan emeklilik koşulları 3600 günün doldurulduğu tarihin girilmesi halinde gösteriliyor.
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Emeklilik yaşı hesaplaması https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasındaki robot ile yapılabiliyor. Robotta aşağıdaki bilgilerin girilmesi isteniyor.
Cinsiyetiniz
Doğum tarihiniz
Hizmete başlama tarihiniz
Malüliyetiniz var mı?
Erken yaşlanma var mı?
SSK prim ödeme gün sayınız
Diğer sandıklara ait olan gün sayınız
Askerlik/sanatçı gün sayınız
Fiili gün sayınız
Yurtdışı gün sayınız
3600 günün doldurulduğu tarih
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRİM?
Emekli maaşı hesaplamaları e-SGK ve e-devlet sistemleri üzerinden yapılıyor.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI
4A emekli aylığı hesaplamaları https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresi üzerinden yapılıyor. Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra ‘Sorgula’ butonuna tıklanıyor.
TC kimlik numarası
SSK sicil numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi
4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI
Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapıldıktan sonra kimlik doğrulama işleminin yapılması gerekiyor. Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile yapılıyor. E-Devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerinden e-devlet şifresi alabileceği gibi, alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini de kullanılarak giriş yapılabiliyor.
Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri;
Mobil imza
Elektronik imza
İnternet bankacılığı
Kimlik doğrulama işlemini tamamlandıktan sonra çıkan bilgilendirme yazısının okunması gerekiyor. Bilgilendirme metninin altında ‘Kurumu’ yazan bir seçenek yer alıyor. Esnaf ya da Tarım seçeneklerden birini seçilerek Sorgula butonuna tıklanıyor.
4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI
4C Memur emekli maaşı hesaplamaları da yine E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişiyor. 4C Memur emekli maaşı hesaplaması için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir. Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;
Derece (1’den 15’e kadar)
Kademe (1’den 9’a kadar)
Ek gösterge
Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi
Hizmet Yılı
Hizmet Ayı
Kıdem Yılı
İkramiye Yılı
Aylık Tarihi
Pay/Payda
Kademeli Tazminat Ek Gösterge
Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanıyor.
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