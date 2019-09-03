Ne zaman emekli olabilirim ne kadar maaş alabilirim? Emeklilik yaşı hesaplama robotu, arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konuların arasında yer alıyor. Hem çalışıp hem de emeklilik hayali kuran vatandaşlar, emeklilik yaşını ve emeklilik maaşını hesaplamak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sayfasında "Ne zaman emekli olurum?" https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ robotu ile emeklilik tarihi öğrenilebiliyor. Burada istenen bilgilerin girilip gönder tuşuna basılması halinde emeklilik yaşı da hesaplanıyor. Çıkan sonuçlar girilem verilerin sonucu olup, emeklilik işlemlerinde kurum kayıtları esas alınıyor. İleri yaştan emeklilik koşulları 3600 günün doldurulduğu tarihin girilmesi halinde gösteriliyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Emeklilik yaşı hesaplaması https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasındaki robot ile yapılabiliyor. Robotta aşağıdaki bilgilerin girilmesi isteniyor.

Cinsiyetiniz

Doğum tarihiniz

Hizmete başlama tarihiniz

Malüliyetiniz var mı?

Erken yaşlanma var mı?

SSK prim ödeme gün sayınız

Diğer sandıklara ait olan gün sayınız

Askerlik/sanatçı gün sayınız

Fiili gün sayınız

Yurtdışı gün sayınız

3600 günün doldurulduğu tarih

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRİM?

Emekli maaşı hesaplamaları e-SGK ve e-devlet sistemleri üzerinden yapılıyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

4A emekli aylığı hesaplamaları https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresi üzerinden yapılıyor. Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra ‘Sorgula’ butonuna tıklanıyor.

TC kimlik numarası

SSK sicil numarası

Baba adı

Nüfus il

Doğum tarihi

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapıldıktan sonra kimlik doğrulama işleminin yapılması gerekiyor. Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile yapılıyor. E-Devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerinden e-devlet şifresi alabileceği gibi, alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini de kullanılarak giriş yapılabiliyor.

Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri;

Mobil imza

Elektronik imza

İnternet bankacılığı

Kimlik doğrulama işlemini tamamlandıktan sonra çıkan bilgilendirme yazısının okunması gerekiyor. Bilgilendirme metninin altında ‘Kurumu’ yazan bir seçenek yer alıyor. Esnaf ya da Tarım seçeneklerden birini seçilerek Sorgula butonuna tıklanıyor.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

4C Memur emekli maaşı hesaplamaları da yine E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişiyor. 4C Memur emekli maaşı hesaplaması için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir. Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;

Derece (1’den 15’e kadar)

Kademe (1’den 9’a kadar)

Ek gösterge

Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi

Hizmet Yılı

Hizmet Ayı

Kıdem Yılı

İkramiye Yılı

Aylık Tarihi

Pay/Payda

Kademeli Tazminat Ek Gösterge

Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanıyor.