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09 Aralık 2019 Pazartesi 07:49:42 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 07:50:16

Narenciye ihracatında lider Rusya

Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 74 ülkeye gerçekleştirilen 1 milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatından 560 milyon 74 bin 790 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den yılın 11 aylık döneminde 74 ülkeye 560 milyon 74 bin 790 dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatı yapıldı. Bu dönemdeki narenciye ihracatında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na ocak-kasım döneminde 393 bin 548 ton narenciye satılarak, 214 milyon 698 bin 494 dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 64 milyon 885 bin 261 dolarla Irak, 60 milyon 314 bin 804 dolarla Ukrayna, 29 milyon 70 bin dolarla Romanya, 23 milyon 946 bin 192 dolarla da Suudi Arabistan takip etti.

Türkiye'den ayrıca geçen yılın aynı döneminde narenciye ihracatı yapılmayan İsrail, Libya, Senegal, Ruanda, Myanmar, İran, Tayvan ve Fiji'ye de ihracat gerçekleştirildi.

Böylece narenciye ihracatından yılın 11 aylık döneminde 560 milyon 74 bin 790 dolarlık gelir sağlandı.

Bölge ihracatında da Rusya ilk sırada

Doğu Karadeniz'den aynı dönemde 23 ülkeye 93 bin 724 tonluk narenciye ihraç edilerek, karşılığında 46 milyon 634 bin 697 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden yapılan narenciye ihracatında da Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yılın 11 aylık döneminde 73 bin 383 tonluk narenciye satılarak, karşılığında da 40 milyon 564 bin 262 dolar kazanç sağlandı.

Bölge ihracatında Rusya'yı 1 milyon 941 bin 450 dolarla Gürcistan, 1 milyon 79 bin 444 dolarla Irak, 705 bin 425 dolarla Ukrayna ve 622 bin dolarla da Azerbaycan-Nahçıvan takip etti.

Doğu Karadeniz'den ayrıca bu dönemde, geçen yılın aynı döneminde narenciye ihracatı yapılmayan Moldova, Avusturya, Afganistan, Bosna Hersek, Kırgızistan ve Kuveyt'e de ihracat gerçekleştirildi.

"Belirli ürünlerde yeni ülkelere ihracat başladı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, narenciye ürünlerinin öncelikli pazarının geçmiş yıllardaki gibi yine Rusya olduğunu söyledi.

Çin başta olmak üzere belirli ürünlerde yeni ülkelere de ihracat yapılmaya başlandığını belirten Kalyoncu, "Önümüzdeki dönemde ülke çeşitliliğinin artmasıyla ihracatımızın daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, havaların soğumasına bağlı olarak Rusya Federasyonu'ndan talep artışı yaşanacağını düşündüklerini dile getirerek, "Dolayısıyla bu ülkeye yaptığımız ihracatın önümüzdeki aylarda daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

(AA)

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