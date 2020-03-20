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20 Mart 2020 Cuma 17:28:52 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:33:26

Nakliyeciler, koronavirüs testinde öncelik talep ediyor

Uluslararası nakliyeciler, koronavirüs test kitlerinin öncelikle yurt dışına çıkmak için bekleyen bini aşkın sürücüye uygulanmasını istiyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, yurt dışından Türkiye’ye gelen sürücülerin koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde 14 gün süreyle karantina uygulamasına tabi tutulmalarının, karayoluyla batıya yapılan yıllık 42 milyar dolarlık ihracatı sekteye uğrattığını dile getirerek, “Covid-19 test kitlerinin öncelikle yurt dışına çıkmak için bekleyen sürücülere uygulanmalı” dedi.

Bini aşkın sürücü beklemede

Fatih Şener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “115 bin Covid-19 Test kitini yurt geneline gönderen Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yurt içindeki 14 günlük karantina süresini doldurmadığı için bekleyen bini aşkın sürücü bir an önce bu teste tabi tutulmalı. Bu sürücüler, ticaretin devamını sağladıkları için Avrupa ülkelerinde sağlık çalışanları gibi alkışlarla karşılanırken Türkiye’de de bir an önce yola çıkmalarına yardımcı olunmalı. Devlet tarafından tüm Avrupa ülkelerinde olağanüstü hal, karantina ve sokağa çıkma birçok kısıtlama hayata geçirilirken eş zamanlı olarak ticareti sağlayan taşımanın aksamaması için birçok kolaylaştırıcı karar da alındı. Sağlık Bakanlığı’mızdan en acil talebimiz “Sınırlarımızda bekleyen sürücülere acilen Covid-19 testlerinin Yapılması ve Türkiye-AB tedarik zincirinin kopmamasıdır.”

AB, taşımacılara kolaylık sağlıyor

Avrupa ülkelerinde taşımacılar için sağlanan kolaylıklara değinen Fatih Şener, “Avrupa Birliği (AB), ‘COVID-19: Komisyon, sağlığın korunması ve eşya ve temel hizmetlere erişim sağlanması’ konulu bir klavuz hazırladı. Ayrıca, 16 Mart tarihinde yaptığı basın duyurusu ile kriz döneminde uluslararası taşımanın engellenmemesi ve hatta çalışmasının kolaylaştırılması gerektiğini ilan etti. Almanya Ulaştırma Bakanlığı ağır vasıtalar için azar günleri için sürüş yasağı uygulamasını kaldırdı, Avrupa’da birçok ülke günlük 8 saat olan sürüş süresini 10 saate çıkardı” dedi.

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