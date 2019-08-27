Mutfak ihracatında dünyada beşinciyiz

Minnesota Üniversitesi’nin yayımladığı araştırma ülkelerin mutfak ‘ihracat’ ve ‘ithalat’ rakamlarını ortaya koydu. 52 ülkedeki yeme-içme alışkanlıkları ve harcamaları incelenerek gerçekleştirilen araştırmada örneğin İstanbul’da bir İtalyan lokantasında yapılan harcama ‘İtalya’nın mutfak ihracatı’ ve ‘Türkiye’nin mutfak ithalatı’ olarak kabul edildi. Diğer bir deyişle malzemenin değil yemek tarifinin nereden geldiğine bakıldı. Bu hesaba göre Türkiye ‘mutfak ticaretinde’ 16 milyar 655 milyon dolarla dünyada en çok ‘ticaret fazlası’ veren beşinci ülke oldu. Türkiye bunun yanında yüzde 80.9 ile yerel mutfağın pazar payının en yüksek olduğu ülke olarak öne çıktı.