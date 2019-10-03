MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye devam edecek

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Milli gelir içindeki payı yüzde 60 civarında olan hane halkı tüketiminin yeniden canlanarak Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kaan yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın ağustos ayında yaşanan kur ataklarının etkisiyle artış kaydeden üretim maliyetlerinin tüketici fiyatlarında da ciddi artışlara neden olduğunu anımsatarak, “Kur krizinin etkilerinin ortadan kalkmasıyla normale dönen tüketici fiyatlarındaki artışın, yüzde 9,26 ile eylül ayı itibarıyla yeniden tek hanelere gerilemesi oldukça memnuniyet verici olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene yüzde 45 seviyesine kadar yükselen üretici fiyatlarındaki artışın bu dönem yüzde 2,45 seviyesine gerilediğini gördüklerini belirten Kaan, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine devam ederek enflasyondaki düşüşün kalıcı hale getirilmesi konusunda etkin rolünü sürdürmesini temenni ediyoruz. Elbette YEP kapsamında yüzde 12 olarak belirlenen yıl sonu enflasyon hedefi, dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisi için başarılı bir performansa işaret etmektedir. Ancak orta ve uzun vadede tüketici fiyatlarındaki dalgalanmaların engellenmesi için, üreticinin sırtındaki faiz yükünün çok daha makul seviyelere indirilmesi gerekmektedir. Böylece milli gelir içindeki payı yüzde 60 civarında olan hane halkı tüketiminin yeniden canlanarak Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.”

(AA)