MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye’de ekonomik kriz ifadesini kabul etmiyoruz

Kaan, MÜSİAD Bartın Şubesince bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de ekonomik kriz ifadesini kabul etmediklerini söyledi.

Ülkede ekonomik anlamda bazı sıkıntıların olduğunu belirten Kaan, "Geçmişte de bunlar oldu. Özellikle 1994-2001 yılları arasında 3 kriz yaşandı, biz bunları atlattık. 2008’de dünya krizi olduğunda da 'Türkiye’den teğet geçecek.' denilmişti, teğet geçti.” ifadelerini kullandı.

Kaan, dünyada korumacılık ve ticaret savaşıyla gelişen yeni bir sistemin olduğuna dikkati çekerek, "Bizler daha çok çalışarak, gelecek nesiller için de daha çok yatırım odaklı ortaklığa dayalı bir sistemle bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD olarak Türkiye ve dünya genelindeki yapılarıyla bu durumla mücadele ettiklerini söyleyerek, "Bugün Bartın ekonomisini gördük. Turizmde yeni kaynaklarımızı tartışacağız. Türkiye’yi gelecekte ilk on ekonomi arasına sokmak için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA