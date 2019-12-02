  • Bist 100
    107842
  • Dolar
    5,7566
  • Euro
    6,3379
  • Altın
    270,0220
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hac kaydı sorgulama: 2020 Hac kontenjanı ne kadar oldu? Hac kayıtları ne zaman bitiyor? Hac kaydı sorgulama: 2020 Hac kontenjanı ne kadar oldu? Hac kayıtları ne zaman bitiyor?
Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir?
Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı
Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu
İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti
İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir
Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny'e Real Betis talip oldu Beşiktaş'ın yıldızı Elneny'e Real Betis talip oldu
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Galatasaray'da Falcao müjdesi Galatasaray'da Falcao müjdesi
ABD'li fast-food devi KKTC'de Rum ambargosunu deldi ABD'li fast-food devi KKTC'de Rum ambargosunu deldi
'2019 Altın Top' ödülü Paris'te sahibini bulunuyor '2019 Altın Top' ödülü Paris'te sahibini bulunuyor
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı
Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali
Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor
Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu
Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 14:53:39 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 14:54:39

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranına ilişkin, "Merkez Bankası tarafında da ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçekleşmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Bu yılın temmuz-eylül döneminde piyasa tarafından yüzde 1 oranında beklenen büyüme verisinin beklentilere paralel olarak yüzde 0,9 oranında büyüdüğünü anımsatan Kaan, "Böylece ekonomik toparlanmada dipten çıkış işaretlerini onaylamış oldu." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin 2019'u toparlanma emareleri ile tamamlayacağı öncü verilerle de gösterilmektedir"

Kaan, "Türkiye ekonomisinin geçen yılın ağustos ayında yaşamış olduğu kur krizine güçlü bir tepki vererek 2019'u ciddi manada toparlanma emareleri ile tamamlayacağı öncü verilerle de gösterilmektedir. Büyümenin sektörel bazda ana bileşenlerine yıllık olarak bakıldığında ise inşaat sektörü dışında tarım sektörü, sanayi sektörü, hizmetler sektörü ve kamu harcamaları büyümeyi yukarı taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektörü özelinde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim süreciyle Türk Lirası'nın stabil durumunun kredi kanallarını gevşeterek sektörü canlandırmaya devam ettiğine dikkati çeken Kaan, ayrıca sektör oyuncularının konut satış kampanyaları düzenleyerek konut satışına ilgiyi artırmayı sağladığını aktardı.

Kaan, sektörün 2019'un son çeyreğinde pozitif bir büyüme gerçekleştirmesinin beklendiğini belirterek, "Böylece 2019'un negatif havasını neredeyse yıl sonu verisi olarak yüzde 0-1 aralığına taşıyarak artıda kapatması mümkündür." yorumunda bulundu.

"Sanayi üretimi ve inşaat sektöründeki toparlanmaların devam etmesi beklenmektedir"

İstanbul Sanayi Odası İmalat verisinin de beklentilerle uyumlu bir şekilde 49,5'e yükseldiğine dikkati çeken Kaan, şunları kaydetti:

"Özetle iktisadi faaliyetteki toparlanma son açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme verisi ile de teyit edilmiş olmaktadır. Sanayi üretimindeki ve inşaat sektöründeki toparlanmaların önümüzdeki aylarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. Merkez Bankası tarafında da ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçeklemesini sağlayabilir."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ