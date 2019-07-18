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18 Temmuz 2019 Perşembe 09:19:43 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:21:54

Müjdeyi verdiler! Faizde büyük indirim gelecek

Merkez Bankası’nın yeni stratejisini analiz eden yerli ve yabancı ekonomistler güçlü bir faiz indirimi bekliyor. MB’nin 25 Temmuz'daki toplantısına ilişkin beklentilerini revize eden yatırım bankası Morgan Stanley, Faizde 100 baz puan inecek tahminini 250 baz puana çıkardı. Morgan Stanley, Eylül ve Ekim aylarında da 400 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor.

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ''Temmuz toplantısından başlayarak politika faizinde ciddi miktarda indirim yapılacak'' yorumunda bulundu. Ekonomistler yüzde 24’lük faizin yılsonuna kadar yüzde 17’ye çekilebileceğine dikkat çekiyor. 

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yeni dönem stratejisinde enflasyon ve iktisadi büyüme vurgusunun ön plana çıktığını, etkin iletişim politikasının da önemli olduğunu ifade etti. Merkez Bankası Başkanlığı görevine 8 Temmuz'da atanan Uysal, 15 Temmuz'da yeni dönem stratejilerini anlattığı röportajda iletişimden makul reel getiriye, fiyat istikrarından finansal istikrara, rezervlerden enflasyona kadar birçok alanda ipucu verdi.

MB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, yeni başkan Uysal'ın yeni dönem stratejisinin ana temasından, öncelikli hedefin enflasyon ve iktisadi faaliyetin sürekli takibi olduğu sonucunu çıkardığını söyledi. Enflasyon öncelikli bir politikanın Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu en önemli yaklaşımlardan biri olduğunun altını çizen Arzova, ancak bunun sadece tek başına Merkez Bankasının yapabileceği bir husus olmadığını vurguladı. 

BAŞKAN FABRİKALARI VE ESNAFI ZİYARET ETMELİ

Arzova, maliye politikasının da buna uygun tasarlanması ve hükümet iradesinin de enflasyonun düşmesi yolunda uygulanacak politikalardan taviz verilmemesi şeklinde olması gerektiğini dile getirdi. Arzova, "Bunun haricinde piyasaların yakından takibi de Merkez Bankasının yapması gereken temel işlevlerden biri. Merkez Bankası başkanı sokağa inmeli, fabrika gezmeli, esnaf ziyaretinde bulunmalı. Tıpkı New York Fed başkanının yaptığı gibi” dedi.

'MAKUL REEL GETİRİ'YLE NE DEMEK İSTEDİ?

Burak Arzova, Merkez Bankasının rezervlerini artırma konusunda öncelikle model portföyde değişikliğe gidip gitmeyeceği hususunu kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade etti. Arzova, makul bir reel getiri konusunun hassas olduğunu belirterek, "Makul bir reel getirinin kime göre makul olduğu hususu önemli. Zira ülkenin taşıdığı riski primini de dikkate almak, küresel değişmelerin etkilerini, ticaret savaşlarının sonuçlarını iyi saptamak gerekli. Makul reel getiri yatırımcının almaya istekli olduğu getiri tutarı olup, bunu piyasa koşulları belirler’ değerlendirmesinde bulundu. 

İLK TOPLANTIDA BAŞLAR

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise yeni dönem stratejisinde enflasyon kadar iktisadi faaliyet görünümünün de göz önünde bulundurulacağını belirtti. Bu çerçevede, temmuzdaki PPK toplantısından başlayarak gelecek toplantılarda politika faizinde ciddi miktarda indirim yapılacağını tahmin eden Kanlı, “Bunun yanı sıra, zorunlu karşılıkların etkin bir biçimde kullanılmaya başlayacağının sinyallerini almaktayız. Bu, zorunlu karşılık oranlarının, yükümlülüklere ve bankaların bilanço yapısına göre (örneğin kredilerin payı, kredi artış hızı, yurt dışı ile yapılan swap miktarı gibi) göre çeşitlendirilmesi şeklinde olabilir. Zira, yeni başkanın finansal istikrara dair yaptığı vurgu, bu konuda önemli adımların atılacağına işaret etmekte” ifadelerini kullandı. 

YABANCI YATIRIMCI DA BEKLİYOR

ABD yatırım bankası Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 25 Temmuz’daki politika toplantısına ilişkin beklentisini revize etti. Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel’in e-posta notuna göre kurum, bankadan Temmuz toplantısı faiz indirimi beklentisini 100 baz puandan 250 bp'a çıkardı. Notta, söz konusu revizyonun yeni TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yakın zamanda Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiği mülakattaki görece daha güvercin/temkinli iyimser söyleminden kaynaklandığı belirtildi. Morgan Stanley bankadan Eylül ve Ekim aylarında 200’er bp olmak üzere toplam 400 bp faiz indirimi bekliyor. Kuruma göre banka yılın son toplantısında faiz değişikliğine gitmeyecek. 2019 sonuna dek genişlemeci döngü politika faizini yüzde 24’ten yüzde 17.5 seviyesine çekecek. 

(Yenişafak)

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