Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020: TOKİ Muğla konutları hangi ilçelerde yapılacak?

  • Bist 100
    110640
  • Dolar
    5,9084
  • Euro
    6,5823
  • Altın
    279,1670
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Enerjide 2019 böyle geçti Enerjide 2019 böyle geçti
Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor
Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir
'Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar' gelecek yıl da devam edecek 'Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar' gelecek yıl da devam edecek
Abdurrahim Albayrak: Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan olmuş Abdurrahim Albayrak: Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan olmuş
Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Özgür Özel yanıt: Teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız oluyorsunuz? Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Özgür Özel yanıt: Teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız oluyorsunuz?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı Sinan Akçıl yeniden evleniyor mu? Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı Sinan Akçıl yeniden evleniyor mu?
Eminönü'nde kiraladığı dükkan için "Genişletiyorum" dedi, 55 metre tünel kazdığı ortaya çıktı Eminönü'nde kiraladığı dükkan için "Genişletiyorum" dedi, 55 metre tünel kazdığı ortaya çıktı
Yasak aşk skandalında bomba iddia... Öldürecekler Yasak aşk skandalında bomba iddia... Öldürecekler
Bir dönemin en sevilen ikilisi yıllar sonra buluştu Bir dönemin en sevilen ikilisi yıllar sonra buluştu
Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar nereli, kimdir? Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar nereli, kimdir?
Eminönü'de dükkan kiraladı, içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı! Gözaltında Eminönü'de dükkan kiraladı, içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı! Gözaltında
Terzilik mesleğine ışık tutan malzemeler müzesini bekliyor Terzilik mesleğine ışık tutan malzemeler müzesini bekliyor
Diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü veren Metin Hara'dan bir bomba daha! Diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü veren Metin Hara'dan bir bomba daha!
Son Dakika Haberi: Bakan Gül imzasıyla kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı Son Dakika Haberi: Bakan Gül imzasıyla kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı
TOKİ Arnavutköy projeleri 2020: Arnavutköy TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ Arnavutköy projeleri 2020: Arnavutköy TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
İBB vatandaştan topladığı 48 milyon TL'yi sanatçılara verecek! Bin 391 konser ihaleye çıktı İBB vatandaştan topladığı 48 milyon TL'yi sanatçılara verecek! Bin 391 konser ihaleye çıktı
Bugün küresel piyasalar ve Trump için çok kritik bir gün Bugün küresel piyasalar ve Trump için çok kritik bir gün
'Robin Hood' bu sefer Ataşehir’de ortaya çıktı 'Robin Hood' bu sefer Ataşehir’de ortaya çıktı
Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020: TOKİ Muğla konutları hangi ilçelerde yapılacak? Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020: TOKİ Muğla konutları hangi ilçelerde yapılacak?
Steve Lazarides, Banksy'nin yakalanmama sırrını açıkladı Steve Lazarides, Banksy'nin yakalanmama sırrını açıkladı
Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü
Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:48:38 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:49:30

Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020: TOKİ Muğla konutları hangi ilçelerde yapılacak?

Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020 merak ediliyor. TOKİ Muğla konutları hangi ilçelerde yapılacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Muğla TOKİ başvuru işlemleri ise 16 Aralık itibari ile başladı. Başvurular 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Muğlalılar TOKİ'nin hangi ilçelerde konut inşa edeceğini merak ediyor. TOKİ Muğla konut projeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. İşte Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020..

TOKİ Muğla konutları hangi ilçelerde yapılacak? merakla araştırılıyor. Muğlalılar Muğla TOKİ başvuru işlemlerinin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesine başvurular 16 Aralık itibari ile başladı. 15 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen Muğlalılar TOKİ Muğla konut projeleri ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020 haberimizde yer alıyor.

TOKİ MUĞLA KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

- Muğla Merkez'de 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 olmak üzere toplamda 500 daire

- Muğla Kavaklıdere 4. Etap'ta 70 adet 2+1, 30 adet 3+1 olmak üzere toplamda 100 daire

- Muğla Milas'ta 210 adet 2+1 daire, 90 adet 3+1 olmak üzere toplamda 100 daire

- Muğla Seydikemer'de 70 adet 2+1, 30 adet 3+1 olmak üzere toplamda 100 daire 

Konutlar, yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Konutların,  adet, brüt m²,  net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

MUĞLA TOKİ BAŞVURU İŞLEMLERİ 2020 NELER?

100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek evler için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. 

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında  “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

TOKİ MUĞLA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

 Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ