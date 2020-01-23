  • Bist 100
    122755
  • Dolar
    5,9377
  • Euro
    6,5762
  • Altın
    296,9480
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Albayrak: Merkez Bankası FED kadar bağımsız Bakan Albayrak: Merkez Bankası FED kadar bağımsız
Suudi Arabistan'da bir hemşirede koronavirüs tespit edildi Suudi Arabistan'da bir hemşirede koronavirüs tespit edildi
Putin'den ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye zirve teklifi Putin'den ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye zirve teklifi
Türkülerini kardeşlik için seslendiriyorlar Türkülerini kardeşlik için seslendiriyorlar
Renault'dan Nissan ile ittifakın bozulacağı iddialarına yalanlama Renault'dan Nissan ile ittifakın bozulacağı iddialarına yalanlama
Alevlerle cama şekil verirken stres atıp sabrı öğreniyorlar Alevlerle cama şekil verirken stres atıp sabrı öğreniyorlar
Çin'de cezalandırma seramonisi! Emekletildiler Çin'de cezalandırma seramonisi! Emekletildiler
NATO: Irak güçlerini eğitme görevini sürdüreceğiz NATO: Irak güçlerini eğitme görevini sürdüreceğiz
Nakkaş Semih İrteş: Restorasyonla eserleri korumak için 'iyi niyet' yetmez Nakkaş Semih İrteş: Restorasyonla eserleri korumak için 'iyi niyet' yetmez
Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı beyaz perdede! Tomris filminin ilk fragmanı yayınlandı Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı beyaz perdede! Tomris filminin ilk fragmanı yayınlandı
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün
Grip aşısı hastalığı hafif geçirmeyi sağlıyor Grip aşısı hastalığı hafif geçirmeyi sağlıyor
İran, Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısına yanıt verdi İran, Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısına yanıt verdi
Çin'de ortaya çıkan 'Korona Virüsü' Singapur'a sıçradı Çin'de ortaya çıkan 'Korona Virüsü' Singapur'a sıçradı
İspanyol hükümeti asgari ücrete yüzde 5.5 zam yaptı İspanyol hükümeti asgari ücrete yüzde 5.5 zam yaptı
Türkiye Suriye'de, terör örgütü DEAŞ'ın bombaladığı El Bab Ulu Camisini yarın yeniden ibadete açıyor Türkiye Suriye'de, terör örgütü DEAŞ'ın bombaladığı El Bab Ulu Camisini yarın yeniden ibadete açıyor
Guilherme'den Beşiktaş sözleri: Federasyonun limitleri sebebiyle bu transfer olmadı Guilherme'den Beşiktaş sözleri: Federasyonun limitleri sebebiyle bu transfer olmadı
5 HES'ten ekonomiye bir yılda 11,1 milyar liralık katkı 5 HES'ten ekonomiye bir yılda 11,1 milyar liralık katkı
EIA'nın yılın ilk yarısı için petrol fiyatı tahmini 62 dolar EIA'nın yılın ilk yarısı için petrol fiyatı tahmini 62 dolar
Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer ettiğini açıkladı Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer ettiğini açıkladı
Rumlarda büyük panik: Bilgiler Türkiye'nin elinde! Rumlarda büyük panik: Bilgiler Türkiye'nin elinde!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ocak 2020 Perşembe 17:03:24 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 17:04:07

MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak.

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek.

İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

"MTV artışı daha düşük gerçekleşti"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, geçmiş yıllardan farklı olarak artış oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi nedeniyle bu yıl MTV'de daha düşük artış olduğunu söyledi. Öz, "MTV ödemesinde son ödeme gününün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor." dedi.

MTV'de binek otomobiller için iki farklı tarife uygulandığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2017'ye kadar kaydedilen araçlarda silindir hacmi ve yaşı, 1 Ocak 2018'den sonra kaydedilen araçlarda ise değeri dikkate alınıyor. Vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde, araç bir alt dilimden vergilendiriliyor." 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ