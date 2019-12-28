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28 Aralık 2019 Cumartesi 11:29:46 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:31:08

MTV ödeme tarihleri 2020: Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri

Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri yoğun olarak araştırılıyor. MTV ödeme tarihleri 2020 ne zaman? merak ediliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren vergi dönemi yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni oranları açıklanan MTV ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlendi. 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte MTV ödeme tarihleri 2020.. Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri..

MTV ödeme tarihleri 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren vergi dönemi yaklaşıyor. Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni oranları açıklanan MTV ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlendi. 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor. MTV ödeme tarihleri 2020.. Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri haberimizde..

MTV ÖDEME TARİHLERİ 2020

MTV senede Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 taksitte ödeniyor. MTV 2020 ilk taksiti 1 Ocak'ta başlayacak, 31 Ocak'ta sona erecek. 

2020 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı ile ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Vergi Usul Kanunu genel tebliği de yayımlandı. Buna göre vergi, harç ve cezalardaki artış da yüzde 22,58 olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2020 yılında MTV tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince karar verildi.

Karar’ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5’nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8’nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir."

Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

 

MTV NASIL HESAPLANIR?

Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.  

MTV HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Türkmedya'nın özel haberine göre MTV hesaplama örnekleri şu şekilde:


İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)
 
Otomobil
 
1-3 yaş
 
0-1300 cc aralığı
 
2019 MTV’si: 861 TL
 
2020 MTV’si: 964.32 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 TL

2020 MTV’si: 1678.88 TL


 
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 TL

2020 MTV’si: 2946.64 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 TL

2020 MTV’si: 4670.4 TL
 
 
 
Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 TL

2020 MTV’si: 672 TL
 
 
 
Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 TL

2020 MTV’si: 1258.88 TL
 
 
 
Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 TL
2020 MTV’si: 2316.16 TL
 
 
Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 TL
2020 MTV’si: 3596.32 TL
 
 
 
Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 TL

2020 MTV’si: 376.32 TL
 
 
 
Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 TL

2020 MTV’si: 730.24 TL
 
 
 
Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 TL

2020 MTV’si: 1364.16 TL
 
 
 
Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 TL

2020 MTV’si: 2114.56 TL
 
 
 
 
 
(01/01/2018 sonrası tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 TL

2020 MTV’si: 964.32 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 TL

2020 MTV’si: 1059.52 TL
 
 
1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 TL

2020 MTV’si: 1156.96 TL
 
Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 TL'ye kadar

2019 MTV’si: 1499 TL

2020 MTV’si: 1678.88 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 TL  arası

2019 MTV’si: 1649 TL

2020 MTV’si: 1846.88 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 TL  ve üstü

2019 MTV’si: 1799 TL

2020 MTV’si: 2014.88 TL
 
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL

2019 MTV’si: 2911 TL

2020 MTV’si: 3260.32 TL
 
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü

2019 MTV’si: 3176 TL

2020 MTV’si: 3557.12 TL
 
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL

2019 MTV’si: 4586 TL

2020 MTV’si: 5136.32 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü

2019 MTV’si: 5003 TL

2020 MTV’si: 5603.36 TL

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