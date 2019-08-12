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12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:53:13 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:53:57

MPİ'nin yılbaşı ikramiyesi hazırlıkları başladı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, 'Bu ay itibarıyla büyük ikramiye ve kalan ikramiye oranlarını halkın teveccühünü sağlayacak ve kamu yararına olabilecek en yüksek rakamda tespit edeceğiz. Bunu da kamuoyuyla en yakın zamanda paylaşacağız.' dedi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı çekilişine yönelik hazırlıklara başladıklarını söyledi.

İkramiye oranları, miktar planlaması gibi hazırlıkları sürdürdüklerini anlatan Uçar, piyango biletleri için çok şık bir görsel hazırlayacaklarını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla basımlarını gerçekleştirerek bunları süresi içinde satışa sunacaklarını bildirdi.

Uçar, yılbaşı özel çekilişinin, idarenin en popüler hizmetlerinden olduğuna işaret ederek, "Buradan net olarak devletimize yüzde 40-45 vergi ve kamu payı tahsilatı yapıldığı noktasından hareketle, sosyal sorumluluk projelerine, savunma sanayisine ulaşan kamu payını yükseltmek adına, halkımıza bu hizmetin daha fazla ulaşması için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Yılbaşında verilecek büyük ikramiyenin tutarına yönelik de konuşan Uçar, şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, Milli Piyango İdaresi için belirlenmiş ikramiye ödeme oranı vardır. Bu oranı aşmayacak şeklide ikramiyelerimizi belirleyeceğiz. Bu ay itibarıyla büyük ikramiye oranını tespit edeceğiz ve kalan ikramiye oranlarında da halkın teveccühünü sağlayacak şekilde, kamu yararına olabilecek en yüksek rakamı yönetim kurulu ve idari arkadaşlarla belirleyeceğiz. Bunu da kamuoyuyla en yakın zamanda paylaşacağız."

"TAMAMEN SAYISAL BİLETE GEÇMEYİZ"

Milli Piyango biletlerinin artık sayısal cihazlardan alınabildiğini belirten Uçar, vatandaşların klasik piyango bileti almayı adet ve gelenek haline getirdiğini söyledi.

Halkın yüzde 90'ının halen kağıt biletle çekilişlere katılmak istediğini anlatan Uçar, şöyle devam etti:"Ama biz bayi ağının veya seyyar bayilerin ulaşamadıkları noktada sayısal bayilerden de bu hizmeti alabilsinler diye bu yeniliği getirmiş olduk. Şu anda yüzde 5-10 arasında böyle bir satış söz konusu. Ürün çeşitliliğinin yanı sıra hizmet alma noktasında çeşitliliği artırmak amacıyla bunu yaptık. İleride tüm biletlerin sayısal bilete dönmesini beklemiyoruz. Milli Piyango bir klasiktir. Bununla ilgili hizmeti veren 10 bin civarında seyyar bayi ağımız var. Bu insanların tek geçim kaynağı bu bayilik olduğu için onların hem istihdam hem geçim kaynaklarını yok etmemek ve bu geleneği sürdürmek adına bu sistem devam edecek."

ŞANS OYUNLARININ ÖZEL SEKTÖRE DEVRİ

Şans oyunlarının özel sektöre devrine yönelik süreç hakkında da konuşan Uçar, bu süreci Türkiye Varlık Fonu'nun yürüttüğünü dile getirdi.

Uçar, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye Varlık Fonu'nun gerçekleştirdiği ihalenin ardından özel sektör yüklenicisi kendi karlılığını ya da oyunun karlılığını düşünerek farklı bir modele geçerse bu da ticari olarak onların yönetiminde olacaktır. Özel hukuk sözleşmesine tabi hizmet alımı şeklinde bu hizmet yürütülecek. Bu sürecin ardından da şans oyunlarından elde edilecek hasılat ve işleyişin yürütülmesindeki tüm çalışmaları izleme ve denetleme yetkisi kanunla MPİ'ye verilmiş durumda. Bu yetkinin nasıl kullanılacağına bakanlık makamı karar verecek."

"İLLEGAL OYUNLAR ÖNLENECEK"

Oyunların özel sektör yüklenicisine geçmesinin ardından, tüm Avrupa ve dünyada oynanan oyunların benzerlerinin ve daha farklı oyunların iştirakçilere sunulabileceğini ifade eden Uçar, "Hedef, kamunun sunmadığı oyun imkanlarının illegal mecralarda aranmaması. Bu, hem ikramiye imkanları hem oyun çeşitliliğiyle sağlandığında MASAK raporlarında da yer alan 40 milyar liraya yakın kaçak ve kayıp önlenmiş olacak." diye konuştu.

Şans oyunlarına yönelik şaibe iddialarının da iftiradan öteye geçemediğine dikkati çeken Uçar, bu konuda yargı makamlarına başvuru ya da ispatlanmış bir hadise bulunmadığına işaret etti.

İdarenin, kuruluşundan bugüne kadar, tamamen kamu ciddiyeti içinde söz konusu oyunları gerçekleştirdiğini dile getiren Uçar, şunları kaydetti: "Web sitesinde yakın zamana kadar isabet etmeyen ikramiyeler için, İdare merkezi Ankara'da olduğundan, Ankara'ya isabet etmiştir görünüyordu. Art niyetli olunca 'İkramiye sürekli Ankara'ya çıkıyor.' diye yansıtabilirsiniz. Ne yazık ki sosyal medyada kamu kurumlarını yıpratma gayreti içinde olunabiliyor. Bugüne kadar oyunlarda bir şaibe olduğuna, çekilişlerde usulsüzlük yapıldığına dair ne bir yargı kararı ne de şikayet oldu. Aksine biz bu iddiaları sosyal medya üzerinden ortaya atanlar hakkında kamu kurumunu yıpratmaya çalışmaktan suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu soruşturmaları da sonuna kadar takip ediyoruz."

(AA)

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