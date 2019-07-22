Motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü haftaya indirimle başlıyor. Motorin fiyatının bu gece yarısından geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi, depoyu doldurmanın maliyetini de düşürüyor.

Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi.

Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İndirim yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa tutarı akşam saatlerinde belli olacak.

BENZİNE 20 KURUŞ İNDİRİM



Bu kapsam benzinin litre fiyatında 20 kuruş indirime gidilmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), indirimin benzinin pompa fiyatına 11 kuruş olarak yansıyacağını açıklamıştı.

İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılmıştı

(Yeni Şafak)