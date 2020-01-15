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15 Ocak 2020 Çarşamba 14:33:39 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:37:49

Motorine bu gece 22-23 kuruş indirim geliyor

ABD ile İran arasındaki gerilimin ve risklerin azalması ile piyasaların rahatlaması sonrası motorinde 22-23 kuruş indirim gündeme geldi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin ve risklerin azalması piyasaları rahatlattı. Motorinin ton fiyatı, 585 dolara kadar indi. Brent petrol de 64 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı da düştü. Benzinin tonu, 6 Ocak’ta 627 dolardı. 15 Ocak itibarıyla 609 dolara kadar indi.

MOTORİNDE İNDİRİM

Ürün fiyatlarının gerilemesi ve dolardaki düşüş motorinde 22-23 kuruş indirimi gündeme getirdi. Devletin, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den (KDV dahil) 26 kuruş alacağı bulunuyor. Bu gece, 23 kuruşu düşmesi öngörülüyor. Devletin, 3 kuruş alacağı kalacak. Pompa fiyatların “şimdilik” sabit kalacak.

(Habertürk)

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