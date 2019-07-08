Moody's'in bir yalanı daha çöktü

  • Bist 100
    98.361
  • Dolar
    5,7557
  • Euro
    6,4634
  • Altın
    260,3514
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Hakkari'de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Hakkari'de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den Yunanistan'da seçimlerden zaferle çıkan Miçotakis'e seçim tebriği Türkiye'den Yunanistan'da seçimlerden zaferle çıkan Miçotakis'e seçim tebriği
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse: Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse: Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim
Trafikte terör estiren baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek için emniyete geldi Trafikte terör estiren baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek için emniyete geldi
TOKİ Isparta kura sonucu! Isparta TOKİ Çünür Mahallesi kazananlar listesi! TOKİ Isparta kura sonucu! Isparta TOKİ Çünür Mahallesi kazananlar listesi!
Beşiktaş, Lazar Markovic için harekete geçti Beşiktaş, Lazar Markovic için harekete geçti
Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi Afrikalı Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi Afrikalı Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü
Cicişler lüks bir teknede futbolcu Sakıb Aytaç ve Özgür İleri ile doyasıya eğlendi! İşte o görüntüler Cicişler lüks bir teknede futbolcu Sakıb Aytaç ve Özgür İleri ile doyasıya eğlendi! İşte o görüntüler
Rusya genelinde yeni çılgınlık Rusya genelinde yeni çılgınlık
İnternette video izleyerek öğrendi... Ağaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyor İnternette video izleyerek öğrendi... Ağaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyor
Messi'nin kırmızı kart görmesinin sorumlusu olarak gösterilen Medel'in ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı Messi'nin kırmızı kart görmesinin sorumlusu olarak gösterilen Medel'in ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı
Van'da 74 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 74 düzensiz göçmen yakalandı
Galatasaray, Banega’ya cumaya kadar imza attırmayı planlıyor Galatasaray, Banega’ya cumaya kadar imza attırmayı planlıyor
Hollywood yıldızı Nathalie Kelley Türkiye’ye aşık oldu Hollywood yıldızı Nathalie Kelley Türkiye’ye aşık oldu
Rusya ile Gürcistan arasındaki kriz Türkiye’ye yaradı... Rus turistler Türkiye'ye yönlendiriliyor Rusya ile Gürcistan arasındaki kriz Türkiye’ye yaradı... Rus turistler Türkiye'ye yönlendiriliyor
Fed: Kuvvetli istihdam verisi sonrası faiz indirimi ihtimali düştü Fed: Kuvvetli istihdam verisi sonrası faiz indirimi ihtimali düştü
Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya oldu Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya oldu
Tacikistan'da 14 mahkum zehirlenerek öldü Tacikistan'da 14 mahkum zehirlenerek öldü
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Maganda dehşetini yaşayan hamile kadın konuştu: Çok korktum... Allah'tan eşim araçtan inmedi Maganda dehşetini yaşayan hamile kadın konuştu: Çok korktum... Allah'tan eşim araçtan inmedi
ABD, oğlunun cenazesine katılmak isteyen İran Asıllı Alman babaya vize vermedi ABD, oğlunun cenazesine katılmak isteyen İran Asıllı Alman babaya vize vermedi
Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor
Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı
Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: 2 ölü Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: 2 ölü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 01:39:19

Moody's'in bir yalanı daha çöktü

Her fırsatta Türk ekonomisine saldıran kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta da bankaların notunu kırmıştı. Gerçek veriler, Türk bankacılık sisteminin gücünü ortaya koydu.

Dünya tarihinde birçok ekonomik krizin fitilini ateşleyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, faiz lobisinin silahı haline geldi. 17-25 Aralık siyasal itibarsızlaşma operasyonu, Gezi saldırısı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların öncesi ve sonrasında yayımladığı raporlarla, Türkiye ekonomisini hedef tahtası haline getiren sıfırcı hoca, yine provokasyona girişti. 

Yine gerçek dışı rapor 

Sadece son 4 ayda Türk ekonomisini karalamaya yönelik 8 farklı rapor yayınlayan sıfırcı hoca, bu sefer de Türk bankacılık sektörünü hedef aldı. Geçen hafta başında Türk bankalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Moody's, Türkiye'de ekonominin zayıfladığını; bununla birlikte takipteki kredilerdeki artış, kredi büyümesindeki yavaşlamayla bankacılık kârlarını olumsuz etkilemeyi sürdüreceğini belirtmişti. Moody's, sektörün görünümünü ise negatifte bırakmıştı. 

Bu sefer hedefi bankalar 

Ancak Türk bankacılık sektörü, reel verileriyle, Moody's değerlendirmesinin tersine işaret eden sağlam finansal rasyolarıyla dikkati çekiyor. Geçen yılın eylül ve aralık döneminde bankacılık sektörünün bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının kredilere oranı (NPL/non-performing loan) rasyosu sırasıyla yüzde 3,22 ve yüzde 3,87 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün NPL oranı, bu yılın mart ayında yüzde 4,04 iken, mayıs itibarıyla sınırlı yükselişle yüzde 4,18'e çıktı. Analistler, bankacılık sektörünün geçmiş yıllardaki tecrübeleri dikkate alındığında, yüzde 5'in altında seyreden NPL oranlarının risk oluşturmadığını belirtiyor. 

Oran AB ülkeleriyle yakın 

Avrupa bankacılık sektöründe NPL rasyosu, bu yılın mart sonu itibarıyla yüzde 3,1 düzeyinde bulunuyor. Yunanistan'da, bankacılık sektöründe NPL oranı yüzde 41,4’le yüksek seviyesini koruyor. AB'de ülke bazında bankacılık sektörü NPL oranları incelendiğinde, Portekiz'de yüzde 9,6, İtalya'da yüzde 8,3, Bulgaristan'da yüzde 8,1 seviyesinde bulunuyor. AB'nin lokomotif ülkelerinden Almanya ve İngiltere'de bankacılık sektörü NPL oranı yüzde 1,3 iken, bu oran Fransa'da 2,7 ve İspanya'da yüzde 3,6 düzeyinde seyrediyor. 

Hane halkı borçluluğu az 

Türkiye'de hane halkı borcunun milli gelire oranı, son 5 yılda düşüş eğilimini sürdürerek geçen yılın sonunda yüzde 14.8'e geriledi. Türkiye, bu oranla G20 ülkeleri içinde hane halkı borçluluğu en düşük ülkeler arasında yerini aldı. İsviçre, geçen yılın sonundaki yüzde 128,7’yle hane halkı borçluluğu en yüksek ülkelerin başında geldi. İsviçre'yi, yüzde 120,3’le Avustralya, yüzde 115’le Danimarka, yüzde 102’yle Hollanda ve yüzde 100,7’yle Kanada takip etti. Türkiye'de hane halkı borçluluğunun düşük olması, NPL oranının artış yönündeki baskısını azaltıyor.

Sermaye yapısı güçlü 

Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) dünyada kabul görmüş yüzde 8'in oldukça üzerinde, yüzde 17.07 seviyesinde bulunuyor. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu da AB ortalamasıyla ve ülkeler bazında karşılaştırıldığında aslında sektörün güçlü sermaye yapısını koruduğu ortaya çıkıyor. BDDK tarafından mayısta açıklanan verilere göre, Türkiye'deki bankaların çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12,9 düzeyinde bulunuyor. Bu oran, mart verilerine göre AB'de yüzde 14,7 ile Türkiye ortalamasının bir miktar üzerinde seyrediyor.

Trafikteki baklavacı teröründü flaş gelişme
Son dakika... Hakkari'de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
İki ülke arasındaki kriz Türk turizmine yaradı!
Kandil'in kalbine nokta atış
Cicişler lüks bir teknede futbolcu Sakıb Aytaç ve Özgür İleri ile doyasıya eğlendi! İşte o görüntüler
Yeni anneye en az 2.280 TL
F.Bahçe'nin yeni transferi Kruse'dan çarpıcı açıklama
Maganda dehşetini yaşayan hamile kadın konuştu: Çok korktum... Allah'tan eşim araçtan inmedi
Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı
Bir daha asla
İlber Ortaylı'nın paylaştığı fotoğraftaki 'X' merak uyandırdı
Gündeme damga vurdu! Beşiktaşlı Medel'e ölüm tehdidi
'KKKA'dan bütün hastalar ölecek korkusu yersiz'
Malta'dan, düzensiz göçmenlere 'şartlı' kabul
"Diriliş Osman"ın yeni kanalı belli oldu
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti
Chicharito düellosu
Yunanistan'da seçimin kazananı belli oldu
'Allah'ın izniyle kuş uçmayacak'
Tarihi Kırkpınar güreşlerinde kazanan Ali Gürbüz oldu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ