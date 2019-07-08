Moody's'in bir yalanı daha çöktü

Dünya tarihinde birçok ekonomik krizin fitilini ateşleyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, faiz lobisinin silahı haline geldi. 17-25 Aralık siyasal itibarsızlaşma operasyonu, Gezi saldırısı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların öncesi ve sonrasında yayımladığı raporlarla, Türkiye ekonomisini hedef tahtası haline getiren sıfırcı hoca, yine provokasyona girişti.

Yine gerçek dışı rapor

Sadece son 4 ayda Türk ekonomisini karalamaya yönelik 8 farklı rapor yayınlayan sıfırcı hoca, bu sefer de Türk bankacılık sektörünü hedef aldı. Geçen hafta başında Türk bankalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Moody's, Türkiye'de ekonominin zayıfladığını; bununla birlikte takipteki kredilerdeki artış, kredi büyümesindeki yavaşlamayla bankacılık kârlarını olumsuz etkilemeyi sürdüreceğini belirtmişti. Moody's, sektörün görünümünü ise negatifte bırakmıştı.

Bu sefer hedefi bankalar

Ancak Türk bankacılık sektörü, reel verileriyle, Moody's değerlendirmesinin tersine işaret eden sağlam finansal rasyolarıyla dikkati çekiyor. Geçen yılın eylül ve aralık döneminde bankacılık sektörünün bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının kredilere oranı (NPL/non-performing loan) rasyosu sırasıyla yüzde 3,22 ve yüzde 3,87 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün NPL oranı, bu yılın mart ayında yüzde 4,04 iken, mayıs itibarıyla sınırlı yükselişle yüzde 4,18'e çıktı. Analistler, bankacılık sektörünün geçmiş yıllardaki tecrübeleri dikkate alındığında, yüzde 5'in altında seyreden NPL oranlarının risk oluşturmadığını belirtiyor.

Oran AB ülkeleriyle yakın

Avrupa bankacılık sektöründe NPL rasyosu, bu yılın mart sonu itibarıyla yüzde 3,1 düzeyinde bulunuyor. Yunanistan'da, bankacılık sektöründe NPL oranı yüzde 41,4’le yüksek seviyesini koruyor. AB'de ülke bazında bankacılık sektörü NPL oranları incelendiğinde, Portekiz'de yüzde 9,6, İtalya'da yüzde 8,3, Bulgaristan'da yüzde 8,1 seviyesinde bulunuyor. AB'nin lokomotif ülkelerinden Almanya ve İngiltere'de bankacılık sektörü NPL oranı yüzde 1,3 iken, bu oran Fransa'da 2,7 ve İspanya'da yüzde 3,6 düzeyinde seyrediyor.

Hane halkı borçluluğu az

Türkiye'de hane halkı borcunun milli gelire oranı, son 5 yılda düşüş eğilimini sürdürerek geçen yılın sonunda yüzde 14.8'e geriledi. Türkiye, bu oranla G20 ülkeleri içinde hane halkı borçluluğu en düşük ülkeler arasında yerini aldı. İsviçre, geçen yılın sonundaki yüzde 128,7’yle hane halkı borçluluğu en yüksek ülkelerin başında geldi. İsviçre'yi, yüzde 120,3’le Avustralya, yüzde 115’le Danimarka, yüzde 102’yle Hollanda ve yüzde 100,7’yle Kanada takip etti. Türkiye'de hane halkı borçluluğunun düşük olması, NPL oranının artış yönündeki baskısını azaltıyor.

Sermaye yapısı güçlü

Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) dünyada kabul görmüş yüzde 8'in oldukça üzerinde, yüzde 17.07 seviyesinde bulunuyor. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu da AB ortalamasıyla ve ülkeler bazında karşılaştırıldığında aslında sektörün güçlü sermaye yapısını koruduğu ortaya çıkıyor. BDDK tarafından mayısta açıklanan verilere göre, Türkiye'deki bankaların çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12,9 düzeyinde bulunuyor. Bu oran, mart verilerine göre AB'de yüzde 14,7 ile Türkiye ortalamasının bir miktar üzerinde seyrediyor.