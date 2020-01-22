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22 Ocak 2020 Çarşamba 17:45:28 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 17:46:31

Moody's: Küresel finansal koşullar ılımlı

Moody’s'ten yapılan açıklamada, "ABD ve İran arasındaki gerilim bölgesel ve jeopolitik risklerin artmasına yol açarken, her iki ülkenin de askeri çatışmadan kaçınması bekleniyor." denildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel finansal şartların yükselen tahvil fiyatlarına rağmen ılımlı görünüm sergilediğini bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada küresel finansal koşulların geçen yılın ikinci yarısında artan tahvil fiyatları ve likidite riskine rağmen ılımlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2019'da ABD ve Çin’in kısmi bir ticaret anlaşmasına varabileceği yönündeki beklenti ve genişlemeci para politikalarının desteği ile küresel finansal varlıkların fiyatları yükselirken, piyasa oynaklığının azaldığına vurgu yapıldı.

Moody’s açıklamasında ABD ve İran arasındaki gerilimin bölgesel ve jeopolitik risklerin artmasına yol açtığı belirtilirken, kredi derecelendirme kuruluşunun temel senaryosuna göre her iki ülkenin de askeri çatışmadan kaçınmasının beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kredi Stratejisti Collin Ellis , “Yüksek riskli tahvillere ilişkin iştah azalırken, küresel finansal şartlar dengeli seyretti. Hisse senetlerinin fiyatları bazı piyasalarda artmış gibi görünse de sabit gelir getirili yatırımlara kıyasla o kadar da pahalı görünmüyor.” yorumunu yaptı.

(AA)

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