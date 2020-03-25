Moody’s petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı

  • Bist 100
    89063
  • Dolar
    6,4615
  • Euro
    7,0395
  • Altın
    318,9100
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu
Nijerya'da silahlı saldırı: 29 ölü Nijerya'da silahlı saldırı: 29 ölü
Zeljko Obradovic, ülkesi Sırbistan'a gidiyor! Zeljko Obradovic, ülkesi Sırbistan'a gidiyor!
İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi
Vali Gürel, köylüleri koronavirüse karşı bilgilendirdi Vali Gürel, köylüleri koronavirüse karşı bilgilendirdi
Maldini virüsü atlatıyor! Maldini virüsü atlatıyor!
Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 331'e yükseldi Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 331'e yükseldi
Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle 'doğal felaket durumu' ilan edildi Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle 'doğal felaket durumu' ilan edildi
Antik kentin kalıntılarına saldırı Antik kentin kalıntılarına saldırı
Kanada’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33’e yükseldi Kanada’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33’e yükseldi
Batı Şeria'da korona virüsten ilk ölüm Batı Şeria'da korona virüsten ilk ölüm
Denizli'de hastaneden uzaklaştığı belirtilen kişi polisi harekete geçirdi Denizli'de hastaneden uzaklaştığı belirtilen kişi polisi harekete geçirdi
Kara mürver nedir? Koronavirüse karşı kara mürverin faydaları nelerdir? Kara mürver nedir? Koronavirüse karşı kara mürverin faydaları nelerdir?
İtalya Başbakanı Conte'den Kovid-19 açıklaması: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz İtalya Başbakanı Conte'den Kovid-19 açıklaması: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz
DSÖ'den ülkelere 'koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın' çağrısı DSÖ'den ülkelere 'koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın' çağrısı
Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi
Yemen'de sel felaketi: 2 ölü Yemen'de sel felaketi: 2 ölü
Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı ve 561 tanı kondu Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı ve 561 tanı kondu
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden 'Hayat eve sığar' paylaşımına destek Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden 'Hayat eve sığar' paylaşımına destek
Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle toplantıya katılacak Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle toplantıya katılacak
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak
Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Mart 2020 Çarşamba 15:49:50 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:52:00

Moody’s petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, düşük petrol fiyatlarının petrol ihracatı yapan ülkelerin kredi profillerini zayıflatabileceğini belirtti.

Moody’s yaptığı açıklamada, düşük petrol fiyatlarının petrol ve doğal gaz üreten ülkeler üzerindeki kredi etkisinin ülkeden ülkeye değişeceğini ve bu ülkelerin kredibilitesinde de farklılıklara yol açacağını bildirdi.

Moody’s, koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel petrol talebi üzerindeki baskısının ve Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC+'daki fikir ayrılığının, geçici de olsa petrol fiyatlarında derin bir şok yarattığını belirtirken, bunun petrol ihracatı yapan ülkelerin kredi profillerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy, düşük petrol fiyatlarının petrol piyasasında yapısal bir değişiklik yaratmasını öngörmediklerini ve orta vadede varil fiyatının 50 ila 70 dolar olmasını beklediklerini belirterek, son gelişmelerden sonra 2020-2021 varsayımlarını da yeniden değerlendirdiklerini aktardı.

Perjessy, "2020-2021 yıllarında düşük petrol fiyatları karşısında en çok zarar görebilecek ülkeler mali gelir ve ihracat kaynakları hidrokarbona bağlı olan ve adapte kapasitesi sınırlı ülkelerdir." değerlendirmesinde bulundu

Şirket, 2020 yılında Irak ve Kuveyt'in mali gelir ve ihracatında, petrol üretiminde artış olmaması durumunda, önceki tahminlerine kıyasla yüzde 10'dan fazla düşüş beklendiğini aktardı. Düşüşün Umman, Kuveyt, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kongo Cumhuriyeti ve Bahreyn'de yüzde 4-8 olacağı, Rusya, Kazakistan, Trinidad, Tobago, Nijerya ve Gabon'da ise yüzde 3 olarak beklendiği açıklandı.

Umman, Bahreyn, Irak ve Angola'nın ise en kırılgan ülkeler arasında olduğu belirtildi.

Bunun aksine, Katar, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarındaki ani düşüş öncesindeki güçlü mali durumlarının ülkeler üzerindeki baskıyı tamponladığı vurgulanırken, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve onlar kadar olmasa da Kuveyt, Azerbaycan, Kazakistan ve Suudi Arabistan'ın dirençli bilançolarının kriz ortamında bu ülkelere destek sağlayacağına işaret edildi.

OPEC+ grubunun, 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısında, petrol üretimlerinde ek kesinti kararı çıkmaması ve Suudi Arabistan'ın gelecek ay ihraç edeceği ham petrol için büyük indirimler yaparak "fiyat savaşı" başlatması, petrol fiyatlarında büyük düşüşlere neden olmuştu.,

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER