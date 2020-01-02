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02 Ocak 2020 Perşembe 17:11:14 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 17:12:22

Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e indirilmesiyle ilgili, "Kayıt dışı çalışan firmalarla haksız bir rekabet vardı, inşallah böylelikle giderilmiş olacak." dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci, "Kayıt dışı çalışan firmalarla haksız bir rekabet vardı, inşallah böylelikle giderilmiş olacak." dedi.

Büyüksimitci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün Kayseri gibi kurumsal ve kayıt içi çalıştığı şehirlerde KDV indiriminin fayda sağlayacağını dile getirdi.

Mehmet Büyüksimitci, şunları ifade etti:

"Kayıt dışı çalışan firmalarla haksız bir rekabet vardı, bu da inşallah böylelikle giderilmiş olacak. Türkiye'de mobilyanın başkenti Kayseri. Markalı firmalarımızın da olması sebebiyle indirim ciddi şekilde fayda sağlayacak Kayseri'ye. Bir de Sayın Bakanımızdan bu KDV oranının kalıcı olması talebimiz vardı, onunla ilgili de çalışma yaptıklarını biliyoruz. Ümit ediyoruz ki yüzde 8 KDV kalıcı olur. Aynı zamanda da ilgili ham maddelerde birtakım KDV farklılıkları vardı, onlarla ilgili de düzenleme yapılacağı söylenmişti. Onlar da tamamlanırsa hem Kayseri mobilya sanayisi için hem de Türkiye için çok daha güzel olur. Biz Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz, TOBB Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim için mobilya, istihdamın yoğun olduğu, katma değeri yüksek bir sektör. Cari fazla verdiğimiz bir sektör. Hem istihdam hem satışlar için faydalı olacak."

İhracat ve istihdam verilerine bakıldığında Kayseri'nin sektörün en büyük firmalarına ev sahipliği yaptığını belirten Büyüksimitci, "Kentte 3 bin 500 civarında mobilya üreten firma var. Bunlardan yaklaşık 400'ü fabrikasyon seri üretim yapan ve ihracata yönelik çalışan firmalarımızdır." dedi. 

"Diğer sektörler için de müjdeli haberler bekliyoruz"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da yaptığı yazılı açıklamada KDV'nin düşürülmesine bağlı olarak kayıt altına alınan firma sayısının, bu firmalarda istihdama bağlı olarak da üretimin artacağını bildirdi.

2020'de bu oranın sabitlenmesini beklediklerini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Sektördeki vergi indiriminin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. İş dünyasının yeni dönemde ivedi olarak beklediği haberlerden biri, KDV'deki indirim konusuydu. Mobilya konusunda KDV'deki yüksek oran, sektörün büyümesini engellediği gibi kayıt dışılığa da yol açmaktadır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığı, KDV'de yaşanan bu indirimlerin engelleyeceğine inanıyorum. Böylece KDV'nin düşürülmesine bağlı olarak kayıt altına alınan firma sayısı artacak, bu firmalarda istihdam sağlanmış olacak, istihdam üretimi, üretim ise beraberinde daha fazla ihracatı ve yatırımı getirecek. Özellikle markalaşma yolunda ilerleyen ama bu tür engellerle sınırları aşmakta zorlanan firmalarımız için 2020'nin ilk günlerinde aldığımız bu haber umut oldu. Aldığı tedbirler ve uyguladığı politikalar doğrultusunda iş dünyasının yanında olan hükümetimizden diğer sektörler için de müjdeli haber beklediğimizi belirtmek isterim."

OSB Başkanı Nursaçan

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da yazılı açıklamasında, ekonomiyi hareketlendirecek, moral ve motivasyon kazandıran bu tür uygulamaların diğer sektörleri de kapsayacak hale gelmesini dilediklerini vurguladı.

Nursaçan, "Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çaba ve gayret gösteren iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomimize değer katmak için elimizden gelen desteği vereceğimizi tüm kamuoyuna özellikle belirtmek isterim. Reel sektörün sesine kulak veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ilgili ve yetkili herkese sanayicilerimiz ve tüccarlarımız adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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