Mobilyada KDV düştü mü? Son dakika mobilyada KDV oranı ne oldu? soruları yapılan son dakika açıklamasından sonra yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bakan Albayrak'ın son dakika açıklamasına göre, Mobilyada KDV oranı düştü. Peki, Son dakika mobilyada KDV oranı ne oldu? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

SON DAKİKA.. MOBİLYADA KDV ORANI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü. Mobilyadaki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Buna göre mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düştü.