Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kredi kartıyla ödenebilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti.

GİB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.'den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi.

· Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,

· Motorlu taşıtlar vergisi,

· Trafik idari para cezası,

· Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,

· Geçiş ücreti ve idari para cezası,

· Diğer idari para cezaları,

· 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,

· Tapu harcı,

· Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,

· Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,

· Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,

· Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,

· T.C. kimlik kartı bedeli,

· Yurt dışına çıkış harcı,

· Göç İdaresi ikamet harcı,

· İkamet tezkeresi defter satış bedeli

· Tek giriş vize harcı,

· Ecrimisil ödemeleri,

· Veraset ve intikal vergisi.