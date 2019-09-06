Milli Piyango bileti satışına düzenleme

  • Bist 100
    99491.8
  • Dolar
    5,7155
  • Euro
    6,3056
  • Altın
    275,9040
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 ne zaman? Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 ne zaman?
Türk bisiklet üreticileri Eurobike’taki ilgiden memnun Türk bisiklet üreticileri Eurobike’taki ilgiden memnun
Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu
Diyarbakır annelerinin eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı Diyarbakır annelerinin eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uyardı: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür, bu bir gerçek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uyardı: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür, bu bir gerçek
Kayısı çekirdeği fiyatları arttı Kayısı çekirdeği fiyatları arttı
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor
Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor
Güç, adalet ve iyilik timsali: Ertuğrul Gazi Güç, adalet ve iyilik timsali: Ertuğrul Gazi
Ersun Yanal, iddialı konuştu: Ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz Ersun Yanal, iddialı konuştu: Ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz
Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yolcu sayısında 30 milyona ulaştı İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yolcu sayısında 30 milyona ulaştı
Messi'nin Barcelona ile yaptığı sözleşmeye “Her sezon sonunda ayrılabilir” maddesi eklettiği ortaya çıktı Messi'nin Barcelona ile yaptığı sözleşmeye “Her sezon sonunda ayrılabilir” maddesi eklettiği ortaya çıktı
Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Libya'da UMH'nin Terhune planı ve doğu cephesinin kaderi Libya'da UMH'nin Terhune planı ve doğu cephesinin kaderi
Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası bizim olmazsa olmazımız Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası bizim olmazsa olmazımız
Merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Haşdi Şabi'den 'hava kuvvetleri kurma kararına' yalanlama Haşdi Şabi'den 'hava kuvvetleri kurma kararına' yalanlama
Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü
Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman? Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncu kadrosu Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman? Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncu kadrosu
Kardeşini aradığı 18 yıl boyunca 18 kişinin bulunmasını sağladı Kardeşini aradığı 18 yıl boyunca 18 kişinin bulunmasını sağladı
Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak: Hint düğünü için 12 kat fazla harcama yapıyorlar Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak: Hint düğünü için 12 kat fazla harcama yapıyorlar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 12:04:30 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 12:05:19

Milli Piyango bileti satışına düzenleme

Milli Piyango İdaresince bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Milli Piyango İdaresince yapılan değişiklikle yönetmeliğe "bilet ortaklığı" ifadesi eklendi. Sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına imkan sağlandı. Böylece bilet satışı ve ikramiye ödemesi gibi hizmetlerin, hızlı ve düşük maliyetli şekilde, vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi olanağı getirildi.

Biletlerin toptan satışı başbayiye, İdare veya satış merkezlerince, bayilere de satış merkezi veya başbayiler tarafından yapılacak.

Biletlerin başbayi ve bayilere toptan satış zamanı ve şekli ile diğer hususlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değer olacak. Biletler, satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamayacak. Değişiklikle "biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz" ibaresi kaldırıldı.

Biletlerin perakende satış zamanı günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Çekiliş heyeti, İdarece belirlenecek görevlilerden oluşacak.

Başbayilik tüzel veya gerçek kişilere verilebilecek. Başbayilik verilecek kişiler ile iş yerlerinde aranacak şartlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Başbayiler, İdarece ruhsat verilen bayilere toptan bilet satışı yapabilecek. Ancak İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere perakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilecek.

Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olacak. Ancak bayi isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilecek.

Bayilik ruhsatı verilmesinde gerçek kişilerde affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması şartı da aranacak.

Sanal ortam bayilerinin yükümlülüğü

Sanal ortam bayileri, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla aboneye satamayacak veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satamayacak.

Sanal ortam bayi veya İdare gerekli teknik alt yapının oluşturulması, abonelerin konu hakkında önceden bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması, satışın yapıldığı abonelerden tahsil edilen tutarın biletlerin toplam satış fiyatından fazla olmaması kaydıyla, bir veya bir grup bileti birden fazla abonesine bilet ortaklığı şeklinde satabilecek. Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya İdarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerinin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

Bayilik ruhsatının iptalinde, biletin satış fiyatının üstünde bir bedelle satılması ile sanal ortam bayisinin, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satması veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satması veya buna teşebbüs etmesi de dahil edildi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği ile Milli Piyango Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde de değişiklik yapılarak, bilet satışı ve bayilik ruhsatı verilmesi konuları düzenlendi.

Söz konusu yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ