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28 Temmuz 2019 Pazar 09:45:27 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:21:30

Milli Enerji hamlesine bir harç da Karaman'da atılıyor

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının önlenmesi için eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı mevcut Bakan Fatih Dönmez'in de kararlılıkla sürdürdüğü, Milli Enerji hamlesine bir harç da Karaman'da atılıyor. Teksin Eneji Üretim A.Ş. tarafından yatırım bedeli yaklaşık 300 milyon TL olan Karaman'ın Urgan Mahallesi'nde 620 dönüm arazi üzerinde kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) için start veriliyor.

Türkiye'nin lisanslı en büyük güneş enerji santrallerinden biri olan proje istihdama da önemli katkı sağlayacak. Ayrıca projede kullanılacak panellerin üretimi için ayrıca bir de fabrika kurulacak. Bu ve benzeri projelerin hem ülkenin kalkınmasına hem de istihdama etkisi açısından desteklenmesi gerektiğini belirten AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri kapsamında başlattığı, Büyük ve Güçlü Türkiye Hedefi için Karaman'da çok önemli yatırımlar yapılıyor" diye konuştu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdurgut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi için yaptığı çağrı tüm iş alemi için çok önemli ve stratejik bir çağrıdır. Biz bu ülkede kazandığımız bu ülkede yatırıma ve istihdama dönüştürme noktasında büyük kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK

Son 10 yılda enerji alanında önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Erdurgut, "Milli Enerji Politikası'nın hayata geçirilmesi ülkemiz için stratejik bir hamledir. Türkiye'de enerji alanında büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin açığa çıkarılıp, hayata geçirilmesi için bir tuğla da biz koyuyoruz. Böylece enerji de bağmsızlık kazanacağız. Karaman'da yapacağımız projeye EPDK'nın açmış olduğu yarışmaya katılarak Karaman'a 33 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali kurma hakkını kazandık..."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLACAK

Projenin Türkiye'nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrallerinden biri olacağını sözlerine ekleyen Erdurgut şöyle devam etti: "Santralin hayata geçirilmesi için tüm resmi prosedürler tamamlandı. Bu yıl içerisinde temel atacağız. Hükümetimizin başlattığı, 'Yenilenebilir Enerji' için var gücümüzle ülkemize yatırıma devam edeceğiz. Yap, işlet, devret modeliyle yapılacak ve kamu yatırımı olan GES projemiz ülkemizin enerji ihtiyacına da katkı sunacak. Enerjide dışa bağımlılığın minimuma indirilmesi için herkesin elini taşın altına koyması lazım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman Milletvekili Recep Şeker, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Vali Fahri Meral, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar'ın yanı sıra bürokraside projenin hayata geçirilmesi için katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sorun çıkaran değil, sorun çözen bir anlayış oldukça Türkiye'ye yatırımlar daha da fazla gelecektir."

KARAMAN TÜRKİYE'NİN YILDIZI OLACAK

GES'in Türkiye için çok önemli olduğunu belirten AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman'ın bu alanda yıldız olacağının altını çizdi. Böylesine önemli bir potansiyelin değerlendirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in yanı sıra tüm bürokrasi büyük bir seferberlik içerisinde çalışıyor. İlimize böylesine önemli bir yatırımın gelmesi her açıdan büyük katkı sağlayacak. Karaman'a, Türkiye'ye yatırım yapan her işadamının başımızın üstünde yeri var. Uğur Erdurgut'a, 'Panel fabrikası da Karaman'da kurulsun' ricasında bulundum. Bu talebime olumlu cevap verdiler. İstihdama da önemli katkı sağlayacak. Karaman bölgesinde panel fabrikasının olması önemli. Bu tür yatırımların yapılması için ülkemizin değerlerinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu yıl içerisinde Karaman'da bulunan işadamlarımızla birlikte Kırgızistan'a gideceğiz. Hem Türkiye'de hem de Kırgızistan'da yatırım yapılabilmesi için toplantılar yapacağız. İki ülkede de yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

(Sabah)

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