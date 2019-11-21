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21 Kasım 2019 Perşembe 12:50:22 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 12:51:23

Mikrobiyal peynir mayasıyla ekonomiye katkı sağlayacak

Selçuk Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren bir Ar-Ge şirketi, Türkiye'de ilk kez mikrobiyal peynir mayası üretti.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren bir Ar-Ge şirketi, ürettiği mikrobiyal peynir mayasıyla ekonomiye katkı sağlayacak.

Teknokent'te faaliyet gösteren Ar-Ge şirketi, yaklaşık 8 ay önce yerli mikrobiyal peynir mayası üretmek için çalışma başlattı.

TÜBİTAK'ın destek verdiği çalışmanın sonucunda şirket, 5 kişilik bir ekiple ithallerine göre 10 kat daha kuvvetli olan peynir mayasını üretmeyi başardı.

Şirket, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği mikrobiyal peynir mayasının ihracatına hazırlanıyor. Farmapark Ar-Ge Biyoteknoloji Genel Müdürü Erdal Alsancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından peynir mayası ürettiklerini söyledi.

Daha az kullanımla daha fazla sütü peynir yapabiliyor

Mayayı tamamen yerli imkanlarla ürettiklerini dile getiren Alsancak, şöyle konuştu:

"Dünyada hayvansal peynir mayası üreten birçok ülke var. Ülkemizde de bu anlamda ithal hayvansal mayalar kullanılıyor. Ancak mikrobiyal peynir mayası üreten ülkeler bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye'de de böyle bir mayayı ilk defa biz ürettik. Çalışmayla tamamen bitkisel iki binden fazla doğal türden yerli bir bakteri suşu elde ettik. Bu bakteri suşunun ürettiği enzimi de saflaştırarak peynir mayası yaptık. Mikrobiyal peynir mayası adını verdiğimiz bu ürün, ithal edilenlere göre çok daha güçlü ve az bir kullanımla daha fazla sütü peynir yapabiliyor."

"5 kişilik bir ekiple bunu gerçekleştirdik"

Alsancak, peynir mayasıyla ekonomiye katkı sağlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Peynir mayası bir ihtiyaçtı ve yerli olarak üretilmesi gerekiyordu. İki akademisyen, iki gıda mühendisi ve bir biyolog olmak üzere 5 kişilik bir ekiple bunu gerçekleştirdik. Patenti için de başvurduk. İnşallah kısa bir süre sonra patentini de almış olacağız. Dışa bağımlılığı azaltarak ihracat yapmaya başlayacağız. Bunun endüstriyel ürün olarak üretime geçmesi için yıl sonuna doğru Bursa'da bir fabrika kuracağız ve yıllık bin ton üretim yapacağız. Bu anlamda Türkiye'yi dışa bağımlı olmaktan da kurtaracağız."

(AA)

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