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10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00:04 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00:42

Meslek liseleri öğrencilere büyük bir avantaj sunuyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği- MÜSİAD İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er, meslek liselerinin önemi, meslek liselerinin tercih edilmesinin sunduğu avantajlar ve MÜSİAD’ın eğitim alanında önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gökhan Er, açıklamasında şunları kaydetti:

Nitelikli iş gücünün artırılması, sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitim hayati bir öneme sahiptir.

Kurulduğu günden bugüne, mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine büyük önem veren MÜSİAD, Meslek Liseleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi adına birçok proje geliştirmiş ve bu kapsamda önemli çalışmalara imza atmıştır.

Mesleki eğitimin en önemli basamaklarından birini oluşturan “Tematik Lise” konusunda önemli bir atılım yapan MÜSİAD, kısa süre içerisinde MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek Lisesi ile Kartal Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü’nün açılışını gerçekleştirmiştir.

Değişen ve dönüşen Türkiye ile birlikte MÜSİAD da bir tazelenme sürecine girmiş, kurum bünyesinde kurulan MÜSİAD İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi ile mesleki eğitime ayrı bir parantez açılmıştır.

Komitenin Hedefleri:

· Aranılan nitelikli eleman ile sektörün buluşmasını sağlamak,

· Meslek Liseleri ile sektörün sürekli temas halinde kalmasını sağlamak,

· Müfredat programları hazırlanırken sisteme dâhil olarak güncel müfredatların hazırlanması noktasında Milli Eğitim Bakanlığına destek vermek,

·“Üreten Okullar” projesi ile Meslek Liselerinde bulunan Döner Sermaye İşletmesi (DÖSE) faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,

· Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak,

· Öğrencilerin farklı işletmelerde eğitim/seminer almalarını sağlayarak akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlamak.

Meslek Lisesi Tercih Etmenin Avantajları

Ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizin iyi bir gelecek inşa etmesi için temelleri şimdiden sağlam atması gerekmektedir. Bu minvalde Meslek Liselerinin tercih edilmesi oldukça önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde meslek liselerine karşı özellikle ebeveynler nezdinde bir önyargı bulunmaktadır. Meslek Liselerinin hak ettikleri değere ulaşması adına öncelikle bu önyargının kırılması elzemdir.

Meslek Liselerinde, Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı olmak üzere 2 ayrı program yürütülmektedir. Anadolu Meslek Programları, sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik kurulurken, Anadolu Teknik Programı ise mesleki eğitimin yanında yükseköğrenime de öğrenci yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Meslek liseleri, öğrencilere birçok avantaj sunmaktadır. Öğrenciler, henüz eğitim-öğretim hayatlarına devam ederken sosyal güvence kapsamında erkenden sigortaları başlatılmaktadır.

Meslek Lisesi öğrencileri okulda gördükleri derslerle meslek yaşantılarına ilk adımını atarken, okulların sağladığı staj imkânlarıyla mesleklerini iş yerlerinde öğrenebilmektedir. Ayrıca aile ekonomisine de önemli bir katkı sunabilmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları, personel alımında meslek lisesi mezunlarına öncelik vermektedir.

Eğitim-öğretim yıllarında bir meslekte uzmanlaşan öğrenciler, mezun olduklarında normal liselerde okuyan öğrencilere göre daha çabuk ve daha kolay iş bulabilmektedir. Ayrıca öğrenciler meslek lisesinden mezun olduklarında diplomanın yanı sıra İş yeri Açma Belgesi’ne de sahip olmaktadır.

Öğrencilerimizin gerek iş yaşamında gerekse akademik kariyer planlamasında Meslek Liseleri önemli bir rol oynayacaktır. Bu bağlamda,  şu an lise tercihlerini yapan öğrencilerimizin Meslek Liselerini tercih etmelerinin onlar için çok daha faydalı olacağını düşünüyor ve bu liselere tercihte bulunmalarını telkin ediyoruz.

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