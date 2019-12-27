Merkez'in Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da yükseldi
Merkez Bankası'nın açıkladığı 2019 Kasım dönemi verilerine göre, Resmi Rezerv Varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış göstererek 104,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Kasım döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 104,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Kasım dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Kasım döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 104,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 76,9 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 0,3 azalarak 26,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 8,9 azalarak 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 10,4 milyar dolar anapara, 4,8 milyar dolar faizden oluştu.
Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 18,3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 14,2 milyar dolar bir ay vadeli oldu.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 35,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- EPDK Başkan Yılmaz açıkladı! 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yok
- 2020 AGİ ne kadar oldu? Asgari ücretin ardından belli oldu
- Türkiye'nin çiftlik balığı üretimi 10 yılda ikiye katlandı
- Artık doğal gaz tüketiciye daha düşük fiyattan yansıtılacak
- TÜDEF Başkanı Koçal: Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli