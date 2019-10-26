Merkez'in faiz indirimi sonrası konut kredilerinde ilk indirim haberi geldi
Merkez Bankası (MB) politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 16.50’den yüzde 14'e çekmesinin ardından beklenen ilk indirim haberi geldi. ING Türkiye, konut kredisi faiz oranlarını 1.09’a indirdiğini açıkladı.
ING Türkiye, konut kredisindeki faiz oranlarında aşağı yönlü değişiklik yaptı.
Banka, konut kredisi miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1.09’a indirdi.
Konut kredisinden yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabileceği kaydedildi.
"Müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz"
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek, hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Merkez'in faiz indirimi sonrası konut kredilerinde ilk indirim haberi geldi
- Ev alacak vatandaşlar dikkat! Konut kredi faizleri düşecek mi?
- HAVELSAN, NATO ihalelerinde boy gösterecek
- İzmirli çiftçiler modern sulamayla 415 milyon lira gelir sağladı
- Sakın patronunuza bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz...