Merkez faizi indirdi! Dolar tepetaklak oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayı toplantısında alınan faiz kararı belli oldu.

Merkez Bankası son toplantısında faizlerde 425 baz puan indirim yaparak politika faizini 19,75 seviyesine indirdi.

DOLAR 5,65'E GERİLEDİ



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Murat Uysal’ın başkanlığında ilk kez toplanarak faiz kararını açıkladı.Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. Böylece 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleştirilmiş oldu. Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar sonrasında 5,71'den 5,77 seviyesine kadar yükseldi. Kur şu sıralar 5,70 seviyesinin altına indi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizinde 425 baz puan indirime gidildi.Yüzde 24 seviyesinde bulunan haftalık repo ihale faiz oranı, yüzde 19.75'e çekildi.





(Yenişafak)