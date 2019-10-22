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22 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 22:53:05

Merkez faizi 200 puan daha İndirebilir

Merkez Bankası, perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Anketlerde 100 ila 200 baz puanlık indirim tahmini öne çıkıyor.

Yaklaşık son 2 haftadır piyasaların gözü kulağı Suriye'de süren Barış Pınarı Harekatı'ndaydı. ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonrası ise bu hafta perşembe günü (24 Ekim), Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı faiz kararına çevrildi. PPK son olarak, 12 Eylül toplantısında politika faizini 325 baz puan indirmişti.  

'Sabit tutar' diyen de var

Anadolu Ajansı'nın bugün yayımladığı beklenti anketine göre ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı, 100 baz puan indirim oldu.Ankete katılan ekonomistlerden biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı. Bloomberg'in anketine katılan 25 kurumun da benzer bir şekilde medyan beklentisi politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15.50 olacağı yönünde oldu.

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