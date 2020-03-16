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16 Mart 2020 Pazartesi 07:26:25 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 07:39:56

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi! 20 Mart'tan itibaren başlıyor

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi. Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 mart'tan itibaren yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni zorunlu karşılık faiz oranları (Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanacak.

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8.00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6.00'ya çekilecek.

Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.

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