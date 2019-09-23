23 Eylül 2019 Pazartesi 15:49:48 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:50:59
Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi
Merkez Bankası, Türk Lirası yükümlülüklere ödenen zorunlu karşılık faizini indirme kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.
Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
(AA)
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