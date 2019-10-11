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11 Ekim 2019 Cuma 08:51:53 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 08:52:38

Merkez Bankası'dan yeni faiz kararı

Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 125 bazpuan düşürdü.

Merkez Bankası'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre; Merkez Bankası tarafından vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak  iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yıllık yüzde 18.25 olarak belirlendi.

Bu oranlar, 31 Aralık 216 tarihinden, 29 Haziran 2018 tarihine kadar sırasıyla yüzde 8.75 ve yüzde 9.75 olarak, 29 Haziran 2018 tarihinden bugüne kadar da yüzde 18.50 ve yüzde 19.50 olarak uygulanıyordu.

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor.

Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bunun yanında, reeskont kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri doğrultusunda yine Banka tarafından konuluyor.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı veriliyor. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için  teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerden oluşuyor.

(DHA)

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