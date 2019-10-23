Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz indirim beklentisi ne kadar?

Merkez Bankası toplantısı yarın saat kaçta? Merkez Bankası faiz indirim beklentisi ne kadar? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Merkez Bankası toplantısı yarın gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz indirimi kararı açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim toplantısı 24 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Toplantı saati henüz açıklanmadı. Toplantının öğleden sonra yapılması bekleniyor. Bankanın son toplanıtısı ise 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararlarına çevrildi.

Beklenti ortalaması 100 baz puanlık bir indirimle politika faiz oranının 15.50’ye çekilmesi yönünde. Ekonomistlerin beklenti ortalaması 100 baz puan olurken, indirimi beklemeyen küçük bir kesim de var. En yüksek beklenti ise 200 baz puan.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ İNDİRİMİ NE KADARDI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu.

ART ARDA İKİ TOPLANTIDA İNDİRİM

Merkez Bankası, böylece iki toplantı üst üste faiz indirimine gitmiş oldu. İki aydaki toplam indirim 7,25 puanı buldu. Merkez'in faiz kararı öncesi 5,75 seviyesinde işlem gören dolar 5,70'in altına indi.

Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleşmişti.