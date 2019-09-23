23 Eylül 2019 Pazartesi 17:42:24 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:42:55
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek
TCMB, Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.
Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
(AA)
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