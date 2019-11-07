Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 230 milyon dolar azalışla 78 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 78 milyar 504 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 522 milyon dolar artışla 26 milyar 481 milyon dolardan 27 milyar 3 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 292 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolardan 105 milyar 277 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler



28.12.2018 19.950 71.980 91.930

25.01.2019 19.862 73.470 93.332

22.02.2019 20.549 79.122 99.671

29.03.2019 20.834 75.408 96.242

26.04.2019 20.432 73.284 93.716

31.05.2019 20.517 75.038 95.555

28.06.2019 22.853 73.544 96.397

26.07.2019 23.417 74.971 98.388

02.08.2019 23.169 75.400 98.569

09.08.2019 24.893 79.217 104.110

16.08.2019 25.266 77.423 102.689

23.08.2019 24.708 76.826 101.534

29.08.2019 25.709 75.796 101.505

06.09.2019 25.567 76.285 101.852

13.09.2019 24.952 75.923 100.875

20.09.2019 25.855 77.184 103.039

27.09.2019 26.051 75.655 101.706

04.10.2019 25.990 79.841 105.831

11.04.2019 25.809 78.396 104.205

18.10.2019 26.409 78.085 104.494

25.10.2019 26.481 78.504 104.985

01.11.2019 27.003 78.274 105.277



(AA)