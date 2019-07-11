Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 851 milyon dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 851 milyon dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 5 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 580 milyon dolar artışla 74 milyar 124 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 73 milyar 544 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 271 milyon dolar artışla 22 milyar 853 milyon dolardan 23 milyar 124 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 851 milyon dolar artarak 96 milyar 397 milyon dolardan 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
05.07.2019 23.124 74.124 97.248
AA
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