Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 851 milyon dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 5 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 580 milyon dolar artışla 74 milyar 124 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 73 milyar 544 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 271 milyon dolar artışla 22 milyar 853 milyon dolardan 23 milyar 124 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 851 milyon dolar artarak 96 milyar 397 milyon dolardan 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler

28.12.2018 19.950 71.980 91.930

25.01.2019 19.862 73.470 93.332

22.02.2019 20.549 79.122 99.671

29.03.2019 20.834 75.408 96.242

26.04.2019 20.432 73.284 93.716

31.05.2019 20.517 75.038 95.555

28.06.2019 22.853 73.544 96.397

05.07.2019 23.124 74.124 97.248

AA

