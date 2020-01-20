20 Ocak 2020 Pazartesi 11:03:37 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:26:57
Merkez Bankası kararı: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi
Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü genel kurulunda ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması onaylandı. Bankanın son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamı kâra katılarak dağıtılacak. Merkez Bankası'nın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi
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