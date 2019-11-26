Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
Son Dakika... Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi. 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar doları yükseldi.
TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Katar MB arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan swap anlaşmasının, 25 Kasım'da Doha´da düzenlenen bir törenle tadil edildiği belirtildi ve şöyle denildi:
"Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir."
(DHA)
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