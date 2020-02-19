19 Şubat 2020 Çarşamba 14:02:00 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:05:07
Merkez Bankası faizi 50 baz puan düşürdü
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.
Ayrıntılar geliyor...
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