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11 Eylül 2019 Çarşamba 12:40:36 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:42:03

Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman?

Merkez Bankası faiz açıklaması, merakla bekleniyor. "Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini de açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 oldu. Merkez Bankası faiz toplantısında alınacak kararlar ise haberimizde yer alacak.

Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz açıklamasını bekleyenler, Merkez Bankası faiz toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 oldu. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın alacağı karar çevrildi. Merkez Bankası faiz toplantısı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı yarın (12 Eylül) saat 14:00'te yapılacak. 

TCMB 2019 EYLÜL DÖNEMİ BEKLENTİ ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Eylül ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2019 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,3 olasılıkla yüzde 11,00-11,99 aralığında, yüzde 24,7 olasılıkla yüzde 12,00-12,99 aralığında, yüzde 15,4 olasılıkla ise yüzde 13,00-13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 20,0'sinin beklentilerinin yüzde 11,00-11,99 aralığında, yüzde 32,7'sinin beklentilerinin yüzde 12,00-12,99 aralığında, yüzde 14,6'sının beklentilerinin ise yüzde 13,00-13,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2019 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,3 olasılıkla yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 25,8 olasılıkla yüzde 10,00-10,99 aralığında, yüzde 18,5 olasılıkla ise yüzde 11,00-11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,9'unun beklentilerinin yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 23,1'inin beklentilerinin yüzde 10,00-10,99 aralığında, yüzde 23,1'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00-11,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 16,89'a geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,68 iken, bu anket döneminde yüzde 17,20 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Eylül ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 15,97, 15,42, 14,84, 14,24, 13,38 ve 11,81 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 14,01'e geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,27 ve yüzde 13,90 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17,00, 15,66, 14,85, 13,69 ve 11,75 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 6,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 5,9 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,9 milyar dolar ve 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,02 iken, bu anket döneminde yüzde 0,01 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. (İHA)

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