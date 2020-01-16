2020'nin ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı heyecanla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ilk faiz kararını merakla bekliyor. Geçen sene yaklaşık yedi ay yüzde 24 olarak uygulanan politika faizi beş ayda yarı yarıya düşürülerek yüzde 12’ye çekilmişti. Bu toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı merak konusu. Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde..

MERKEZ BANKASI 2020 TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal beklenen faiz kararını saat 14:00 itibari ile düzenlenecek olan basın toplantısında açıklayacak. Toplantının ardından faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE KADARDI?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı yapıldı. Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. Politika faizi 2 puan indirimle yüzde 12'ye düşürüldü. Böylelikle 2019 yılındaki toplantılarda toplamda 12 puanlık indirim gerçekleşmiş oldu.

Kararla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte." denildi.

MERKEZ BANKASI 2020 TOPLANTI TARİHLERİ