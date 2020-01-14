Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Altın fiyatları nasıl seyredecek? Cüneyt Paksoy açıkladı...

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ABD-İran gerginliğinin gerilemesi, Libya ile ilgili ateşkes sürecine girilmesi ve petrol fiyatlarının durulması sonrasında gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Konuyu 24 TV Analiz Sentez canlı yayınında değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, "Yaşanan gelişmeler 50-100 baz puan faiz indirimini gündeme getirdi. Merkez Bankası'nın faizi 11'e indirmesi masaya gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada yaşanan gerilimler, artan petrol ve altın fiyatları sonrası tüm gelişmelerin ışığında kısa sürede yerini pozitif bir havaya bıraktı. Türkiye'nin Libya konusunu Moskova'da masaya taşıması, İran ve ABD savaş gerginliğinin sözlü çekişme seviyesinde kalmasıyla 5.89 seviyesine geri dönen dolar kuru sonrası gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü vereceği faiz kararına çevirildi. Faiz indiriminin borsayı ve bankacılık sektörünü destekleyeceğini ve kur tarafında da çok olumsuz etki yapmayacağını belirten Stratejist Cüneyt Paksoy, "Faizin 11'e düşmesi masaya gelmiştir." dedi.

"ENFLASYON 10'UN ALTINA GELDİĞİNDE..."

Türkiye'nin enflasyon konusunda pozitif bir noktada olduğunu dile getiren Paksoy, "Merkez Bankası bir indirimle daha yıla başlayabilir. 2020'de enflasyon 10'un altına düştüğü zaman Merkez buna göre hareket edecektir." öngörüsünde bulundu. 15-20 gün önce tablonun çok farklı olduğunu belirten Paksoy, "Önden yüklemeli faiz oranı sonrası piyasa yeni bir indirimi zor kabul ederdi ama an itibarıyla Merkez Bankasını tedirgin edecek durum kalmadı. Üstelik uluslararası piyasalarda Türkiye'yi ayrıştıran bir tablo var." ifadelerini kullandı.

ALTINDA YÖN NE OLUR?

Aynı yayında altın piyasalarının durumunu da değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, "Temel hikaye altının güvenli liman olmasıdır." açıklamasında bulunduktan sonra şöyle bir analizde bulundu:

"Altın ikinci olarak emtia gömleği de giyebiliyor. Yani dünya piyasalarının yükselişinde diğer metalarla birlikte hareket edebiliyor. Son olarak tüm dünyada en çok tercih edilen defansif yatırım aracı altın oldu. Merkez bankaları alım yapıyor, fonlar alım yapıyor. opsiyon tarafında pozisyonlar yukarı yönlü... Bu açıdan altın hep yukarı yönlü olacak. Global ölçekte kriz çıkma ihtimallerine karşı Merkez Bankaları mutlaka altın tutmak isteyeceklerdir. Sadece ABD - İran gerginliğinin bir köpük oluşturdu ve bunun bir düzeltmesini görebiliriz. Gram altında 310'a kadar gittik, 295'e geri döndük. 275-285 gram altında alım bölgesidir. Hele 260'a düşerse önemli bir gelir potansiyeline sahip olur. "