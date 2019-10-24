Merkez Bankası faizi indirdi. Merkez Bankası açıklamasına göre, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi. Kurul, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz indirimi doları nasıl etkiler? 1 dolar ne kadar eder?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ DOLARI NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi. Merkez Bankası politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.



AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

1 DOLAR NE KADAR EDER?

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye getirilen yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından 5,73'ün altına gerilerken, saat 10.00 itibarıyla 5,7515 seviyesinden alıcı buluyor.



ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı da, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.



Trump'ın, dün akşam, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından 5,7253'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 5,7348'den tamamlandı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 5,7515'ten alıcı buluyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7480 5,7490

Avro 6,4050 6,4060

Sterlin 7,3930 7,4310



ANKARA

ABD Doları 5,7150 5,7750

Avro 6,3500 6,4200

Sterlin 7,3200 7,4660