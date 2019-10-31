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31 Ekim 2019 Perşembe 10:54:36 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 10:56:14

Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası enflasyon beklentisini düşürdü

Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Uysal "Enflasyon Raporu 2019-IV" sunumunu yaptı. Uysal "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir" dedi. Merkez Bankası enflasyon beklentisini düşürdü. Merkez Bankası enflasyon raporu ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Merkez Bankası enflasyon raporu merak ediliyor. Vatandaşlar Merkez Bankası enflasyon raporu hakkında açıklamaları yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu'na ilişkin açıklamada bulundu. Uysal "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal "İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir" dedi.

TCMB Başkanı Uysal "Enflasyon Raporu 2019-IV" sunumunu yaptı.

UYSAL'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

-İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir.

 -Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır

 -Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir.

 -Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir 

-Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.

-Kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda geriledi.

-Kredi büyümesi hız kazandı.

 -Ticari kredilerde de artış gözlemeye başladık.

 -3.çeyrekte enflasyon temmuz enflasyon raporu tahminlerinin alt bandına yakın gerçekleşti. 

-Arz yönlü unsurlar enflasyon düşüşünü destekledi. 

-Yıllık enflasyondaki düşüş güçlü baz etkisiyle birlikte tüm alt gruplara yayıldı. 

-3.çeyrekte fiyatlama davranışına dair göstergeler enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etti. 

-TÜFE'nin ekim'de tek hanede kalacağını, yılın son iki ayında baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz. 

-İktisadi faaliyetin ılımlı toparlanma eğilimi ve sektörel yayılımındaki iyileşme devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini sürdürdü.

 -Mal ve hizmet ihracatı artmaya devam etti.

-İşgücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

-2019 yılı için gıda enflasyon tahmini %10,0 (önceki %15,0)

-2020 yılı için gıda enflasyon tahmini %11,0 (önceki %11,0)

-2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 63,4 dolar (önceki 65,0 dolar)

-2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 57,7 dolar (önceki 62,6 dolar)

-Enflasyonun 2019 yıl sonunda %12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %13,9)

-Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %8,2)

-Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz

-Enflasyonun, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %11,2-12,8 aralığında -orta noktası %12,0- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (önceki %11,5-16,3 aralığı ile %13,9)

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