Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama

TCMB Başkanı Uysal Türkiye Bankalar Birliği üyelerine sunum yaptı. Enflasyon görünümünde iyileşmenin sürdüğüne dikkat çeken Uysal, parasal sıkılığın düzeyinin enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.



Uysal sunumunda iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde devam ettiğini, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu ifade etti. Uysal ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü, sektörel yayılımda bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtti.

Uysal enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin olarak ise, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve iç talep gelişmeleri ile parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurguladı. Uysal sunumunda enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu ve parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Uysal sunumunun sonunda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.