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30 Ocak 2020 Perşembe 10:41:14 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 14:10:29

Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam ettiğini belirten Uysal, "Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Başkan Uysal 2020 yılı için enflasyonun yüzde 8.2, 2021 yılı için ise yüzde 5.4'lük hedefi korudu. Murat Uysal enflasyonda düşüş eğiliminin de devam edeceğini belirtti.

Başkan Uysal'ın açıklamaları şöyle:

Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu.

Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz.

Gelişen ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında bir miktar toparlanma gözledik.

Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi.

Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı.

Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti.

Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor.

 

Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz.

Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.

Enflasyon beklentileri ve risk priminde düşüşün katkısıyla TL risk eğrisi tüm vadelerde geriledi.

Ülke risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde belirleyici oldu.

Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı.

Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu.

Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi.

Son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin güç kazandığı görülüyor.

Finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçekte destekledi.

Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor.

Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde düşüş gözleniyor.

Toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz.

Yurt içi talebin kademeli güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz.

2020 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 60,0 dolar. (önceki 57,7)

2020 yıl sonu gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0. (önceki %11,0)

Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 

2021 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 56,6 dolar.

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,2)

Enflasyonun 2021 yıl sonunda %5,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %5,4)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %6,2-10,2 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (önceki %5,3-11,1 aralığı ile %8,2)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %3,0-7,8 aralığında -orta noktası %5,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık.

Vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0,2 aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz.

 

Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz.

Toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağı bir görünüm öngörüyoruz.

Enflasyonun bir süre yatay seyretmesi, yıl sonu tahminimize doğru kademeli gerileyeceğini değerlendiriyoruz.

Manevra alanını güçlü faiz indirimleriyle kullandık.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patikayla uyumlu gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor.

Para politikasındaki duruşu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

Koronavirüsün etkilerini değerlendirmek için çok erken.

Benzer olaylarda dünya ekonomisi nasıl etkilenmiş, onu takip etmeye başladık, ancak son gelişmenin ne yönde olacağı konusu daha belirsiz.

(Koronavirüs) Emtia fiyatları ve sermaye akımları ile olası etkisini görebiliriz.

Reel getirinin çok dinamik bir kavram olduğunu sürekli ifade ediyoruz, o günkü koşullara göre değişken bir kavram.

(Koronavirüs) Petrol fiyatları baskılanmaya devam ederse pozitif, sermaye akımlarında negatif etkiyle karşılaşabiliriz.

Bu dönemde reel faizde beklenen faizin bir miktar daha öne çıktığını, reel faizde pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebilirim.

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