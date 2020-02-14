Merkez Bankası açıkladı: 2019'da 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verildi

Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2019 dönemine ilişkin ve 2019'un ödemeler dengesi verilerini kamuoyu ile paylaştı. 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ve 2019'un ödemeler dengesi verileri açıklandı.

CARİ FAZLA VERİLDİ

Cari denge aralıkta 2,8 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.