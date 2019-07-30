30 Temmuz 2019 Salı 14:48:03 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 15:46:13
Memurların zam pazarlığı başlıyor
Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.
(AA)
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