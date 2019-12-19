  • Bist 100
    110575
  • Dolar
    5,9255
  • Euro
    6,5979
  • Altın
    280,3060
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderi BMGK'nın daimi 5 üyesinin keyfine bırakılamaz Başkan Erdoğan: 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderi BMGK'nın daimi 5 üyesinin keyfine bırakılamaz
Süreyya Yalçın'a helikopter hediyesi sürprizi Süreyya Yalçın'a helikopter hediyesi sürprizi
Trump'ın azli için karar Temsilciler Meclisi'nden geçti sıra Senato'nun kararında Trump'ın azli için karar Temsilciler Meclisi'nden geçti sıra Senato'nun kararında
El Clasico tat vermedi El Clasico tat vermedi
Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı! Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı!
Libya'da 9. şehir Zuvara oldu! Hafter'e karşı seferberlik desteği artıyor Libya'da 9. şehir Zuvara oldu! Hafter'e karşı seferberlik desteği artıyor
Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı! Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı!
Öner Erkan uyku bandıyla geziyor Öner Erkan uyku bandıyla geziyor
Bade İşçil: Dünya bir yana Azur bir yana Bade İşçil: Dünya bir yana Azur bir yana
Ersun Yanal: Böyle devam edeceğiz Ersun Yanal: Böyle devam edeceğiz
Demet Şener arkadaşlarını hediyeye boğacak Demet Şener arkadaşlarını hediyeye boğacak
Tümer Metin ve Gamze Topuz'u evlilik sorusu gerdi Tümer Metin ve Gamze Topuz'u evlilik sorusu gerdi
Arzum Onan'dan oyunculuğa veda Arzum Onan'dan oyunculuğa veda
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'ye tatilde köpek saldırmış Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'ye tatilde köpek saldırmış
Ebru Şallı: Villa alma, tencere al Ebru Şallı: Villa alma, tencere al
Serenay Sarıkaya ve Gökçe Bahadır arasına rekabet mi olacak? Serenay Sarıkaya ve Gökçe Bahadır arasına rekabet mi olacak?
Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar: Atacağımız yeni adımlar olacak Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar: Atacağımız yeni adımlar olacak
Balıkçının umudu çaça Balıkçının umudu çaça
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Fransa'da kaos büyüyor! doktorlar da sokağa indi Fransa'da kaos büyüyor! doktorlar da sokağa indi
Bülent Serttaş, tarzıyla Dua Lipa'ya benzetildi Bülent Serttaş, tarzıyla Dua Lipa'ya benzetildi
Kanada'dan teröristlere vize Kanada'dan teröristlere vize
2020'de de tarife aynı! Trafik sigortasına zam yok 2020'de de tarife aynı! Trafik sigortasına zam yok
Garsona aile boyu öldüresiye dayak Garsona aile boyu öldüresiye dayak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 08:02:22

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı

Bugün toplanacak KPDK’da, memur ve emeklinin gelirini artıracak birçok tasarı gündeme gelecek. Memurlara yılda 2 bin 481 lira bayram ikramiyesi, emeklilere, aylık 344 lira aile yardımı talebi masaya yatırılacak. 

Bu yılın ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı bugün gerçekleşecek. Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) genel başkanlarıyla hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılacak. 

AİLE YARDIMI GÜNDEMDE 

Emekliler, geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara sağlanan aile yardımının emeklilere verilmesi için, hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma yapıyor. Halen, memurlara çalışmayan eş için aylık 278, 0-6 yaş çocuk için 65, 6 yaş üstü çocuk için 32 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 344 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) aile yardımı alabilecek. 

MAAŞIN İKİ KATI TUTARINDA 

Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak. 

4-B’LİLERE KADRO TALEBİ

- Toplantıda masaya yatırılacak diğer talepler şöyle: 

- Emeklinin ikramiye hesabında enflasyon dikkate alınsın.

- Memur emeklilerine de aile yardımı yapılsın. 

- Memurlara bayram ikramiyesi ödensin. 

- 4/B statüsünde olan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin. 

- Uzun süredir gündemde olan ve hakkında vaatler verilen ek gösterge, tüm çalışanlar için çıkarılsın. 

- KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın. 

- Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda iyileştirme yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın. 

- Kamu görevlileri öğrenim durumları itibarıyla çıkabilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ